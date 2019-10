Monterrubio quiere triplicar su producción de aceitunas Un operario de la Cooperativa La Unidad envasa garrafas de aceite de oliva virgen. :: J. M. Romero En el pueblo por fin ven cerca traer el agua del Zújar a la zona de Los Berciales después de 25 años esperando ANTONIO GILGADO Badajoz Martes, 22 octubre 2019, 14:07

A un año de abundancia le siguen varios de resaca. Los olivareros de Monterrubio llevan tiempo dándole vueltas a la vecería. Buscan producciones constantes. Que el olivo al que se le caigan las aceitunas este año no se quede limpio el que viene. En 1995 cayeron en la cuenta. Si le ayudamos con agua y no dependemos tanto de la lluvia seremos más uniformes. Y el agua la tienen cerca. Por allí pasa el Zújar, el afluente más caudaloso del Guadiana y en el que desemboca el arroyo Benquerencia, también en el término municipal. Si hiciera falta incluso podrían traerla del Embalse del Zújar, a más de veinte kilómetros en dirección Castuera.

Casi veinticinco años después, los planes de entonces empiezan a verse de cerca. Tras muchos estudios de viabilidad, hibernar en cajones y promesas incumplidas, en el pueblo han recuperado la fe en el Zújar.

José García preside la comunidad de regantes. Pone voz a los más de trescientos que forman la asociación y apela a un ejemplo gráfico. «Es como tener una nómina de dos mil euros y resignarte el mes siguiente a cobrar mil».

Y como no quisieron resignarse han mantenido en firme. En 1995 se reunieron con el alcalde del pueblo para sondear la posibilidad del regadío. Pocos meses después se presentaron con un estudio detallado bajo el brazo en la Junta de Extremadura.

Empezarían por dos mil hectáreas, luego ampliarían hasta seis mil y el horizonte final se cerraría con dieciocho mil. Rebajaron las expectativas por la falta de respuesta oficial.

Reformularon de nuevo. Se conformaban con seis mil y enganchar directamente desde el pantano del Zújar. En este segundo intento consiguen el apoyo del Ministerio de Agricultura de entonces, que confirmó incluso la reserva de crédito para un proyecto de algo más de setenta millones de euros.

Nadie lo sacó del cajón y llegó la crisis. El precio de la energía se disparó y los bancos se replegaron. No veían viable un salto de agua de trescientos metros de elevación. Algo más de doce mil caballos de bomba para mover el agua. Demasiado caro.

Antonio Hidalgo, el gerente de la comunidad de regantes, recuerda que en esa época incluso la Junta desistió por completo. «Nadie nos hacía caso».

Hace cuatro años, con el cambio de gobierno en Mérida se presentaron ante la consejera García Bernal para sondear si había forma de rescatarlo o tiraban la toalla definitivamente. Decidieron empezar de nuevo. Estudio de viabilidad. Autorización ambiental, inversión... La consejería se tomó su tiempo para mirarlo con detalle y en julio de 2017 le dio el espaldarazo definitivo. Le puso el sello de 'proyecto singular'. Pasó de iniciativa privada a obra pública con la Junta a la cabeza.

La consejería se comprometió a poner el 75% del dinero, a hacerse cargo de las expropiaciones, a redactar el anteproyecto y a sacar la licitación. Según el gerente, todos los pasos que se han dado en los últimos años han devuelto la confianza.

«Hemos conseguido que vuelvan a confíar». Ya han concluido las expropiaciones. Más de mil personas han firmado para que la red ocupe parte de sus tierras y ahora se redacta el pliego de licitación para que en octubre puedan concurrir las empresas. Esperan que en la próxima primavera se adjudique la obra para llevar agua a 1.200 hectáreas. La inversión prevista se acerca a los 18 millones de euros. (17.783.854 concretamente) y en el pueblo hay un detalle que invita al optimismo: la Junta ha retenido casi 18 millones para garantizar la obra por si finalmente tuviera que responder ante cualquier incidencia de los regantes con su parte. El gerente aclara que se trata de una retención de crédito más por seguridad que por necesidad porque ellos ya han cerrado un acuerdo con Cajalmendralejo para que les financie su tramo de la inversión. «Es el único que se lo ha tomado en serio. Desde el principio creyó en esto y hemos llegado a donde hemos llegado gracias a Cajalmendralejo».

Con este dinero se abrirán dos tomas, una en el arroyo de Benquerencia y otra en el Zújar a su paso por Monterrubio. Podrán llenar una balsa de acumulación con energía solar y en el otro extremo otra más grande, en este caso en altura, a 520 metros que permitiría llegar a todas las parcelas por gravedad. Entre las dos charcas se enterrará una tubería general de la que irán saliendo ramales hasta los olivares. Han sorteado los estudios ambientales porque no necesitan tanta agua como los cultivos superintensivos o en setos.

Para estas 1.200 hectáreas que se ubica en la zona de Los Berciales, calculan que consumirán 1,5 hectómetros cúbicos al año. Apenas tendrá impacto en el ecosistema fluvial porque por el Zújar pasan más de 64 al año y por el arroyo de

Benquerencia algo más de nueve. Esta capacidad del Zújar fue también clave para que Confederación Hidrográfica del Guadiana no pusiera reparos.

Las previsiones pasan por empezar a disponer de agua en el verano de 2022. El presidente lo ve como una segunda transformación necesaria para competir. «Igual que en su día se pasó a la recolección mecanizada con vibros y paraguas, en un futuro tampoco lo seremos si seguimos en seco».

Arroyo Benquerencia junto al que se construirá una balsa. Dos vecinos de Monterrubio cogen aceitunas verdes de su finca para machar y guisar. / J. M. R.

De media, explica, salen a cuatro hectáreas por cada titular de esta primera fase, pero no es una distribución representativa porque la mayoría tiene menos de dos hectáreas, lo que acentúa el calado social de esta iniciativa. Beneficia, sobre todo, a pequeños productores. Sin músculo suficiente para aguantar campañas escasas. Al disponer ahora de parcelas con tomas de agua, en un futuro incluso podrían plantar almendros o pistachos, otros cultivos leñosos con una necesidad hídrica similar. Los Berciales, explica el presidente, se caracteriza precisamente por su alta capacidad de producción, pero echa mucho de menos el agua. Ahora en secano están saliendo de allí tres millones de kilos, con el regadío esperan superar los doce millones. Por eso hablan de triplicar la producción. Las previsiones salen al extrapolar el cambio que han experimentado las pequeñas parcelas que se riegan con pozos propios en esa misma zona. Pero no basta con fijarse solo en los kilos de aceituna, sino en el volumen de aceite. En seco, el árbol llega al otoño con los poros cerrado, apenas transpira porque no tiene donde agarrarse. Subsiste y sufre una parada vegetativa en verano.

El aceite se genera a partir de las primeras lluvias de otoño. En regadío, arranca antes a cargarse de aceite. Las previsiones apuntan a que subirán entre 7 y 8 puntos el rendimiento con el agua del Zújar. Tampoco barajan cambios en las variedades. Seguirán con picual y cornezuelo. Nada que ver con la arberquina de se cría en los setos de plantación superintensivo. En la comunidad de regantes creen que pueden afrontar este cambio por la modernización. En el pueblo casi todos recogen con paraguas y se ha invertido mucho dinero en maquinaria. Se ven con capacidad técnica de sobra para recoger el triple de lo que recogen ahora.