Miscanthus, la planta que hará volar a los aviones

La reforma de la nueva PAC ha traído un concepto polémico: los llamados ecoesquemas, prácticas agrícolas para que los agricultores opten por cultivos sostenibles. Con ... el objetivo de incentivarlos, desde Europa se ha reducido el pago total; así, el resto del dinero será el que aporten estos ecoesquemas, que si bien son opcionales ya obligan a tener que explotar ciertos cultivos.

En Extremadura, el sector agrario no está contento. Denuncia los recortes de la PAC, así como los bajos precios que perciben, los altos costes de producción y los importantes requisitos medioambientales que se están imponiendo. El campo, tal y como se ha conocido hasta ahora, ha cambiado y la alternativa se antoja difícil.

Una crisis se avecina, o eso afirman todos los actores del sector. Los cultivos para alimentación humana y animal van de capa caída. Pero ¿y si una parte de la solución para Extremadura fuera 'alimentar' máquinas, como los aviones? ¿Y si la región se reconvirtiera en una potencia energética gracias a la agricultura?

La industria pide que Extremadura llegue a las 50.000 toneladas de miscanthus

Eso es lo que se está intentando conseguir con el miscanthus, una graminia original de zonas subtropicales que serviría como biocombustible para que los aviones puedan volar. Es un cultivo cuyas plantas pueden durar más de 20 años con producciones medias de 20 toneladas por hectárea. Necesita una mínima aplicación de nitrógeno, fósforo y potasio en el suelo –por poner un ejemplo, una hectárea de trigo, un cultivo muy austero, tiene tres veces más–. Y casi no necesita de cuidados.

«Es un cambio real», asegura Fernando Montero de Espinosa, director del departamento de I+D de Nutrición Vegetal de Nugest, la empresa que se centrará en este cultivo, desde la cosecha hasta el transporte de ese producto a la industria que lo transforma.

Todo nace de una idea del Cicytex (Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, dependiente de la Junta) junto con el Ayuntamiento de Madrigalejo para sustituir una finca que estaba llena de frutales. «Nosotros nos encargamos del levantamiento de tierras, de la labranza y de plantar el rizoma, la semilla, de la cual sale el miscanthus», cuenta Montero de Espinosa.

El proyecto para que el miscanthus pase a ser un biocombustible para aviones se encuentra todavía en la primera fase de las cinco que se llevarán a cabo. CIBA SL (Compañía Ibérica de Biocombustibles para la Aviación) es la encargada de la iniciativa. «Viene totalmente de cero, nadie sabe nada. Ahora estamos en ensayos de viabilidad, probarlo en diferentes terrenos, climatologías y ver cómo responde el cultivo en Extremadura», afirma el responsable de Nugest.

Ampliar La materia seca del miscanthus se utilizará para el biocombustible. pakopí

La plantación

La semilla se planta en febrero, porque necesita humedad en el suelo, pero que la temperatura de la tierra no baje de diez grados. «Antes de entrar la primavera –ilustra–, las lluvias del invierno todavía se mantienen en el suelo, hay un poco de humedad, que es lo que se necesita para que el rizoma agarre, así como un poco de calor. Básicamente, es como un enjambre de raíces, ya que de cada una de las yemas –de diez a doce–, sale una planta».

Tras ello, se mete en una transplantadora de patatas –«algo bueno, pues ese tipo de maquinaria ya se encuentra en Extremadura, no hay que hacer una gran inversión en ese sentido», apunta Montero de Espinosa–, se va haciendo un surco. Cuando abre, un operario tira la semilla, que se va plantando. Un sistema sencillo, con una puntualización: tiene que estar en una superficie determinada del suelo, unos diez centímetros, para que encuentre la humedad y brote.

«Es exactamente igual que otros cultivos, con una mínima aplicación de nitrógeno, fósforo y potasio en el suelo y con muy poco requerimiento de abonado de apoyo, lo que hace más barato el gasto de producción. Y, para más inri, el coste del nitrógeno hoy en día se ha disparado un 100%... De este modo, se consigue que el agricultor ahorre y pueda respetar el medioambiente, además de cumplir con la nueva normativa europea», afirma.

Ampliar Complejo industrial donde se genera el biocombustible. HOY

En el primer año, calcula, se cosecha muy poco miscanthus, aunque ya se puede vender. El segundo año ya se tiene una producción media: cinco, diez toneladas por hectárea. Y el tercer año ya se entraría en plena producción: hasta 20 toneladas de materia seca por temporada –la planta tendría ya hasta 3,5 metros de altura– que se pagaría a un precio fijo y sostenido en el tiempo bajo contrato con la industria de suministro para aviones.

En Francia, Alemania, Georgia –donde cuentan con centros de investigación para las semillas de miscanthus– y sobre todo Reino Unido, pionera en el uso de miscanthus para biocombustible, ya se está utilizando. Curiosamente, algunos de estos países ya tenían implantados los ecoesquemas.

«Va a haber mercado sí o sí. Sabemos que se va a demandar este cultivo por parte de las grandes empresas suministradoras de energía», reitera Montero de Espinosa. Eso sí, todavía no saben a cuánto se lo va a pagar la industria. «La idea del proyecto global de CIBA es que en Extremadura se monte un centro de producción de las semillas certificadas de miscanthus. Una vez que se haga aquí, al agricultor se le venderá a un precio asequible».

Y de precios es de lo que hay que hablar, porque ¿cómo se convence al agricultor de cambiar de cultivo? El plan es claro: se quieren utilizar terrenos improductivos de fincas agrícolas, ganaderas y de recreo. Y en Extremadura, de esos terrenos no faltan.

Así, si un agricultor tiene un rendimiento pobre por cultivos austeros, con el miscanthus se le plantea la opción de que durante diez años tenga un contrato con la industria, que pagará un precio seguro, fijo y sostenido en el tiempo. «No sucederá que haya una plantación de miscanthus y dentro de siete años baje el precio: si, por ejemplo, me lo pagan a 500, será a 500, no bajará a 20. No habrá variación, que es lo que pasa con muchos cultivos», destaca.

Este nuevo producto tendrá que competir contra el maíz, que da rendimientos que ya han tocado techo en producción, tiene precios muy volátiles y en el que no se gana dinero. «Hay que apostar también por sustituir los cultivos poco rentables (trigo duro, trigo blando, cebada...) y todas las tierras que están desaprovechadas por su improductividad. Esta es la clave: Extremadura tiene una superficie de suelo, de tierras que no son fértiles, en las que ni siquiera es rentable meter el cereal». Y es que además de para energía, el miscanthus se podría utilizar para alimentación animal o para camas de animales –pollos, vacuno–.

La idea es que Extremadura llegue, como ha pedido la industria de suministro aeronáutico, a 50.000 toneladas al año de materia seca de miscanthus. Y se pagará año a año: «El agricultor solo tiene asegurarse de que se ha plantado bien. Además, este cultivo no tiene plaga conocida que lo mate».

Clima

La elección de Extremadura es simple: de momento el miscanthus solo se produce en países del norte, donde las horas de sol al año son la mitad que en la región. El clima extremeño es óptimo para este tipo de plantas, ya que cuando les da un poco de calor, crecen muy rápido.

Sinergia

CIBA contactó con Nugest y llevó a cabo el proyecto porque hubo un acuerdo entre los estados miembros de la OACI –Organización de Aviación Civil Internacional– en el que se propuso un esquema de reducción y eliminación de carbono de la aviación internacional. Por ello, todas las empresas que operan en los respectivos países miembros que tengan aerolíneas comerciales tendrán que ir reduciendo paulatinamente las emisiones de dióxido de carbono (CO2) hasta 2050.

Cuando un avión vuela, el queroseno se quema y emite dióxido de carbono, altamente nocivo. De ahí que se hayan comprometido a reducir el 50% de estas emisiones en el sector de la aviación, uno de los que más contamina.

Así se entiende la importante demanda: para lograr ese objetivo, se calcula que para 2050 se necesitará producir 100 millones de toneladas de SAF (combustible sostenible para la aviación); esto es, el biocombustible. Hoy por hoy, solo se produce el 0,1%. Por eso Montero de Espinosa asegura que la rentabilidad será segura, siempre y cuando se lleguen a unos contratos con el agricultor y la industria.

Además, los ecoesquemas van a tener en cuenta cuánta superficie existe de una planta que ayude a reducir la huella de carbono en la producción de cultivos. Y eso se paga aparte.

Por otro lado, el miscanthus 'secuestra' 2,35 toneladas de CO2 por hectárea y año. «Cuando un agricultor presente los ecoesquemas, este cultivo, que está contemplado en la PAC, podrá optar al pago extra, porque reduce la huella de carbono de la explotación. Tendrá todas las ayudas posibles».

Europa contempla la limitación de superficies dedicadas a la no alimentación humana o animal. Esa limitación ocurre, por ejemplo, si se cambia cereal por placas solares. Pero este proceso sigue siendo agricultura y, además, uno de los fines demostrados es la alimentación animal.

«Sería una gran noticia que Extremadura fuera pionera en España como implementador de un cultivo que mejora el medio ambiente, tiene ganancias constantes todos los años y está a la cabeza del suministro de biocombustible para aviones –que, la verdad, no tiene pinta de que vaya a caer el sector–», explica Montero de Espinosa. Y, aunque no «vaya a caer» sí necesita abaratar costes en uno de sus grandes gastos, quizá el que más: los pagos por coste de emisión de CO2.

El biocombustible que tenga un avión (el 50% del total) no solo va a costar menos, porque va a ser más barato que el diésel, sino que reducirá a la mitad del pago por emisión de CO2. Habrá una unión entre dos sectores, el energético y el agrícola.

Compartidas las obligaciones europeas, agricultura y energía compartirán también parte de su economía. Al fin y al cabo, este nuevo cultivo es el que 'alimentará' a los aviones.