Así se lucha contra el fraude en los jamones ibéricos

Son 220 veterinarios del SES y 100 guardias civiles los que se encargan cada año en Extremadura de que los jamones ibéricos y las carnes ... frescas sigan siendo un manjar para los consumidores. Los profesionales de la Dirección General de Salud Pública son los que inspeccionan y facilitan la investigación, y los agentes de la Benemérita la rematan tras visitar empresas de distribución, almacenes e industrias.

Así se combaten los fraudes en la venta y distribución de productos ibéricos, de forma que en los últimos años se han decomisado miles de paletas y jamones y se han desarticulado sociedades que movían millones de euros con estafa a la Hacienda pública y al consumidor.

Un precinto mal colocado en un jamón; una etiqueta borrosa o inexistente; un albarán que falta o la carencia del sello del matadero donde en teoría se ha sacrificado el cerdo son pistas para empezar a tirar del hilo y detectar, como ha sucedido en los últimos años, partidas de hasta 25.000 paletas y jamones que no pueden ser consumidas aunque estaban a la venta.

Todo empieza con la visita de los veterinarios del SES. Por parejas cada año van a las empresas del sector cárnico. Solo en 2021 se chequearon 4.207 industrias, una gran parte de ellas relacionadas con el ibérico.

«A veces una percepción visual de cómo está el almacén al que se inspecciona te sirve para sospechar. Que no se dispongan de albaranes que justifiquen a quién se han comprado los jamones o que este tenga el precinto quitado son indicios de que algo falla», avanza Santiago Malpica, subdirector general de Seguridad Alimentaria y Ambiental del SES.

Piden los papeles

Son los profesionales sanitarios los que inician el trabajo. Preguntan y piden papeles para seguir la trazabilidad del producto: qué tipo de cochino era (raza y alimentación); dónde se ha matado y cómo está etiquetado. Los veterinarios ven y apuntan. Después es el turno de la Guardia Civil.

Se llama al Seprona en el caso de que lo que se haya inspeccionado implique más que una sanción administrativa. «Intervenimos cuando las irregularidades detectadas por Salud Pública pueden ser constitutivas de delito. Todo lo que no sea acreditar fielmente el origen legal del producto es motivo de investigación», explica el brigada Jesús Cárdenas, jefe del equipo de investigación del Seprona en la provincia pacense.

Salud Pública y Seprona van siempre coordinados. «Sin nosotros la Guardia Civil no podría culminar la investigación. Nosotros sin ellos no podríamos terminar bien nuestro trabajo pensando siempre en la seguridad alimentaria de los consumidores», dice Malpica y corrobora Cárdenas.

La opinión A los piratas hay que perseguirlos. Para el consumidor el uso de la aplicación Ibérico, que es gratuita, es muy importante Francisco Javier Morato Dueño de Embutidos Morato

A veces, de las inspecciones a las empresas se recogen evidencias de que el producto no es apto para el consumo humano. En otras ocasiones lo evidente es que lo que se vende como jamón de bellota de Extremadura, por ejemplo, ni es bellota ni es de Extremadura. En ambos casos, todos los productos decomisados se destruyen.

Aplicación gratuita

«A los piratas hay que perseguirlos. Ponen en entredicho a un sector, el del ibérico extremeño, que en un 99,99% de los casos, por no decir el cien, trabaja con una excelente profesionalidad, ajustándose a todas las normativas y a una específica de calidad», dice Javier Morato, dueño de Embutidos Morato, una de las firmas más reconocidas del ibérico regional. «Nuestro sector es uno de los más regulados del mundo y es envidia de muchos», afina. La puesta en marcha de la norma de calidad del ibérico, que recoge la obligatoriedad de poner precintos a jamones y paletas en función de la raza y la alimentación del animal más el desarrollo de sistemas con el Ítaca, que controla la cabaña de porcino ibérico, han supuesto un avance muy notable en ese sentido.

La aplicación 'Ibérico' de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici) es una herramienta útil para el consumidor contra el posible fraude. Se descarga gratuitamente y lee un código de barras de los precintos de jamones y paletas en los que aparece información del producto. «Esa App es la Biblia. Si la etiqueta o el precinto no es legible se puede empezar a dudar sobre la trazabilidad del jamón. Si además sus números no aparecen en el sistema Ítaca es que no es ibérico», añade Morato.