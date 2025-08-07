Lonja agropecuaria de Extremadura del jueves, 7 de agosto

R. H. Jueves, 7 de agosto 2025, 09:38 Comenta Compartir

Consulte toda la información de las mesas de la lonja agropecuaria de Extremadura del jueves, 7 de agosto de 2025.

A través de este portal podrá obtener la información del mercado agropecuario para la región.

Solo los suscriptores de HOY on+ recibirán en su correo electrónico todos los martes y jueves una newsletter con los precios actualizados de todos los productos.

Podrá ver la evolución de los precios del sector primario extremeño semana a semana para estar al tanto por si quiere vender o comprar.

Ampliar

Temas

Extremadura

Comenta Reporta un error