Lonja de Extremadura: el mercado interior de ovino continúa «bastante paralizado»

Como cada martes y cada jueves, la Lonja Agropecuaria de Extremadura ha publicado los comentarios de los precios del mercado de ovino y porcino. En cuanto al primero, cabe recordar que se comenzó la pasada semana con ajustes en las tablillas de las lonjas nacionales y se ha finalizado con repeticiones en la lonja extremeña.

Según Alonso García de la Puente, gerente de la Lonja de Extremadura, estas repeticiones pueden servir de referencia para el mercado de futuro, que es el de los lechales de 15 kilogramos vivos con destino a cebadero, los cuales llevan repitieron precio desde inicio de año. «En cuanto a la oferta en campo –apunta–, no es abundante y cada día se muestra más equilibrada con respecto a la demanda, sumando a este factor que los cebaderos no están muy cargados al no sobrar corderos de las navidades».

En definitiva, desde la lonja esperan que la situación que describen «sea la real« y se pueda ver un inicio del mes de febrero con unos precios estables en un mercado equilibrado. «Todo ello dependerá de las exportaciones, dado que el mercado interior continúa bastante paralizado».

Por otra parte, el mercado de porcino sigue sin cambios respecto a la pasada semana. «En cuanto a los cebados de pienso, si bien la oferta es algo mayor que la demanda, esto es debido a las fechas en las que nos encontramos. Pero todo apunta a que una vez finalice la campaña de sacrificio de bellota y vuelvan los niveles de sacrificio, el mercado volverá a una situación de normalidad», explica.

En cuanto a los lechones, hay una clara tendencia alcista en un escenario con una demanda firme frente a una menor oferta de animales. Finalmente, ha anotado un incremento en la demanda de los primales como consecuencia de cubrir las plazas que se quedan vacías en el campo. Así, se encuentra un mercado firme para los lechones, algo más pesado para los cebados, matizando esa pesadez como puntual y demanda para los primales.

