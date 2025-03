Lonja de Extremadura: animales cebados de bellota «de muy buena calidad»

redacción Badajoz Viernes, 24 de diciembre 2021, 13:57 Comenta Compartir

Como martes y cada jueves, la Lonja Agropecuaria de Extremadura ha publicado los precios del mercado de ovino y de porcino. En el primero, las tablillas de precios de las lonjas nacionales se han movido entre repeticiones y ajustes de precios; en el segundo, misma fotografía que la pasada semana con una lectura de mercado esperada.

Sobre el ovino, Alonso García de la Puente, gerente de la Lonja de Extremadura, comenta que los lechales con destino a consumo mantienen sus valores en esta época del año, en la que el mercado nacional experimenta unas ventas altas. «En cuanto a lechales con destino a cebadero, ya anotan fuertes ajustes ante la incertidumbre de qué pasará en enero y febrero».

Por último, para el resto de categorías de peso, la oferta continúa sin ser muy abundante y esperan que, una vez finalizado el mes de diciembre no sobren muchos corderos. «Y si bien los precios se ajustarán dado el récord que ostenta este año, dichos ajustes no deberían ser muy bruscos», apunta. En definitiva, en la Lonja de Extremadura esperan que la pandemia no repercuta en el sector de la hostelería y se finalice el año «con buenas sensaciones y una menor oferta gracias al consumo interno».

En segundo lugar, para los animales cebados de bellota, son muchas las operaciones que están ya cerradas y, como anotaron la pasada semana, exceptuando los del 50% que continúan con mayor demanda, el resto de categorías se mantienen en los valores actuales.

En cuanto a los cebados de pienso, de momento repeticiones a la espera de ver cómo se comporta el mercado cuando empiece el grueso de sacrificios para los animales cebados de bellota y, finalmente, los tostones con una demanda fuerte y tendencia al alza.

«En definitiva, esta campaña dará animales cebados de bellota de muy buena calidad dado la montanera que tenemos y esperemos que no haya sobresaltos y reine la estabilidad», afirma.

