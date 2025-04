Cómo levantar una almazara en pandemia

En cien kilómetros a la redonda, Lobón tiene las Vegas Altas, las Bajas, Tierra de Barros y la frontera con Portugal. Un lugar idóneo para ... llevar a cabo una labor que hace muchos años no se hacía en Extremadura, sino del otro lado de la Raya y en Andalucía: molturar, extraer el aceite de la aceituna, al menos en grandes cantidades. Ha sido Olivamente quien, en lo más duro de la pandemia del coronavirus –abril de 2020– empezó a construir una moderna almazara y que de momento ya lleva dos campañas de trabajo con éxito.

En realidad, no tenían previsto comenzar la obra justo cuando estalló la pandemia, pero así ocurrieron las cosas. Y en octubre empezaba la campaña, por lo que tenían seis meses para poder levantar la almazara. «Llegamos a pensar que no íbamos a poder. Sin embargo, al final, echando todas las horas del mundo se pudo», explica Gonzalo Murillo, gerente de la almazara y uno de los impulsores de Olivamente.

La ingeniería, reconoce, fue muy hábil en la documentación, el constructor no se pasó de los plazos y las empresas que montaron la maquinaria no tuvieron problemas. Todo fue a la perfección. Además, no tuvieron ningún caso de covid, con las paralizaciones que provocaban en el momento más duro de la crisis.

Empezaron las obras en abril del 2020 y solo tenían seis meses hasta que empezara la cosecha

«Esto nació como un proyecto de integración del olivar por las necesidades que había en el sector», afirma. «Se necesitaba que hubiera una industria con la capacidad de recepción y molturación de grandes cantidades diarias de aceituna». Y añade: «Durante años se ha mandado producto a Andalucía y Portugal, porque aquí no teníamos muchas industrias que pudieran transformar la aceituna en aceite».

Es un problema que se está solucionando poco a poco, en parte por el auge del olivar superintensivo. Ahora hay 136 almazaras en Extremadura, hay quince años eran menos de 120.

Ampliar Gonzalo Murillo, gerente y uno de los impulsores. Arnelas

Esta oportunidad de abrir mercado en Lobón –y, de paso, en la región– ha traído una nueva forma de negocio. Según Murillo no todo en la almazara es molturar; además asesoran, recolectan y transforman. Es como hacer un traje a medida a los agricultores y ellos pueden elegir qué piezas específicas quieren.

Del mismo modo, lo que transforman es el aceite del agricultor, un producto que almacenan en sus bodegas para que esté en perfectas condiciones en el momento de la venta.

«Nosotros aconsejamos pero el agricultor toma sus propias decisiones, él es el que asume el riesgo de la ganancia o la pérdida. Como si invirtiera en Bolsa».

Una almazara del futuro

En Olivamente, todo está pensado para que sea lo más tecnificado posible. No en vano, para su puesta en marcha se han invertido unos seis millones y medio de euros.

«Montar algo que esté obsoleto no tiene mucho sentido. Esta industria, al contrario que otros tipos de agroindustrias, tiene una relación inversión/puestos de trabajo no muy alta porque está todo muy automatizado. Con una inversión grande como la que hemos hecho no se tiene una demanda de personal muy alta», declara.

La almazara cuenta con varios factores diferenciales, aseguran. El primero, es la integración de servicios: «Yo no me siento con el agricultor una semana antes para negociar la transformación de su producto. Voy haciendo un seguimiento durante todo el año con un calendario claro intentando que su cultivo sea lo más rentable posible. El final, la transformación, es como la guinda del pastel de todo el proceso del seguimiento de cultivo», explica Murillo.

Otro factor es que es una de las pocas almazaras que no impone el resultado analítico de su laboratorio. Según cuentan en este empresa, un punto conflictivo entre la almazaras y los agricultores está en cuantificar la grasa de la aceituna, la cantidad de aceite que tiene. Olivamente emite sus resultados, pero que también permite que el agricultor pueda cotejar esos datos en un laboratorio que quiera. «Esto antes no era así –confiesa Murillo–. Desde que nosotros lo hacemos, cada vez más gente se suma a esta tendencia para no perder su sitio«.

Ampliar Aceite de oliva propio de la almazara Olivamente, ya envasado. J. V. Arenelas

El tercer factor diferencial es la almazara propiamente dicha. De hecho, aseguran que es la única en Extremadura con patio cubierto, perfecto para las cosechas nocturnas, o su sistema de refrigeración. «Cuando la aceituna supera cierta temperatura, aparece una enzima que oxida el fruto y lo va 'quemando', empeorando su calidad. Si la tolva estuviera al sol, se calentaría más todavía. Milagros no se pueden hacer, pero nuestro sistema de refrigeración permite que la oxidación se ralentice, que las buenas propiedades perduren más», ilustra Murillo.

El cultivo del olivar superintensivo, con un gran volumen, es bastante rentable para agricultores

A simple vista, el aceite sigue siendo igual de verde, no se aprecian diferencias. Sin embargo, al vender el aceite, siempre se piden análisis físico-químicas, así como muestras para la calidad. Mientras mejor sea, mejor se defenderá en el mercado. «Por eso nos hemos gastado tanto dinero en esta almazara, por cosas como este sistema que solo sirve para los primeros días de recolección –de octubre a enero–. En noviembre ya no es necesario porque bajan las temperaturas, pero en octubre cogemos muchos millones de kilos de aceitunas...».

La elección de Lobón tampoco es casual: no solo por su situación geográfica, sino también por los costes de transporte, un aspecto relacionado con la sostenibilidad y la huella de carbono. Son estos primeros kilómetros los que soportan bien el coste del transporte de la aceituna. Si una aceituna recorre menos kilómetros, lógicamente contaminará menos, pero ese transporte ha emitido una huella de carbono. Y reducir esa huella es cada vez más una necesidad para el negocio.

Números rentables

A día de hoy, Olivamente ya lleva dos campañas de recolección. El primer año no hicieron muchos kilos por una simple razón: empezaron la obra en plena pandemia. Así que no podían adquirir muchos compromisos con agricultores porque, como el mismo Murillo admite, «si lo adquieres y no estás a tiempo, le has fallado para siempre». Pensaron hacer unos siete millones de kilos, al final fueron trece. Y el segundo año pensaron hacer unos 20 millones de kilos y han hecho 34.

Cabe destacar que el cultivo de olivar superintensivo suele ser rentable. Sobre todo como alternativa al maíz y al tomate . «Llevar 100 hectáreas de tomate es muchísimo más trabajoso que 100 de olivar superintensivo. Un tomate necesita un coste de explotación mínimo de unos 7.000 euros por hectárea al año, cuando en el caso del olivar es de unos 2.000 euros», razona.

Lo que se busca hoy en día es ser lo menos dependiente posible de la mano de obra, muy escasa en Extremadura. «Es triste, pero es lo que hay. ¿Por qué funciona el superintensivo? Porque no es más productivo que un intensivo. En realidad la única diferencia es que teniendo el mismo producto en el árbol, tu superintensivo lo vas a recolectar con un coste de unos tres céntimos por kilo. En el intensivo cuesta diez o 12 céntimos en el mejor de los casos», calcula. «Mientras más tecnificado estés y menos mano de obra tengas, más competitivo eres».

Ampliar Las instalaciones de la almazara cuentan con un sistema de refrigeración para la aceituna. Arnelas

De todos modos, es un negocio en el que si no se hace volumen no tiene sentido llevarlo a cabo, ya que tiene poco margen. Por ello, Olivamente va a crecer la próxima campaña tanto a nivel de recepción como de molturación. Además, ampliarán la capacidad real a unos 45 o 50 millones de kilos durante, al menos, unos años. «Que si pasados dos o tres campañas vemos que necesitamos más, pues acometeremos más obras, porque la diseñamos para un posible crecimiento de maquinaria sin tener que tocar la obra civil», asegura.

Todo ello, en una época en la que ya no hay dos campañas iguales. Hace dos años fue la crisis provocada por el coronavirus, ahora la crisis energética. Y es que los costes se han disparado; Murillo cuenta que lo que antes costaba cuatro euros por tonelada, energéticamente, ahora cuesta 16. «Es una auténtica barbaridad». Aun así, sigue siendo optimista: «A este ritmo, la idea es que en un plazo de siete u ocho años toda nuestra inversión esté amortizada».