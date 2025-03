Los leñadores abren la campaña con mejores precios

Avisa Lolo sobre las expectativas por la leña para este invierno. Hay más demanda y se paga a mejor precio, pero el problema viene porque ... las encinas se están muriendo. Un no parar, insiste. Y el nivel de reforestación sigue, a su juicio, muy lejos de equilibrar la mortandad de los árboles del campo.

Si la brecha no se corrige, corremos el riesgo de quedarnos sin leña en unos años. «En esta zona tenemos un problema con la reforestación, los árboles se mueren y no se reponen».

La zona de la que habla es la comarca de La Serena. Allí empieza pronto Manuel Dávila su temporada de leña. «Es un trabajo muy duro porque la motosierra es una herramienta peligrosa. Te subes encima del árbol y cortas con una maquina de doble filo». En la segunda quincena de noviembre bajan las temperaturas ya lo suficiente para que la savia no corra por la corteza. Los propietarios de las fincas tramitan los permisos y Medio Ambiente autoriza la tala.

«La seca está abriendo los ojos a mucha gente, hay que reforestar mejor»

La campaña se cierra a finales de febrero. Estima Lolo que en este tiempo cortará sobre 75.000 kilos de leña de las dehesas de La Serena. Se ha puesto como objetivo llenar tres trailers hasta entonces. «Cuando sacas mil quinientos kilos de leña al día ya no te puedes pedir más».

Y con el volumen de trabajo que uno puede asumir, ahora toca calcular si realmente interesa dedicarse a cortar leña o no. Echa cuentas Lolo y los números cuadran por poco. Nadie se ha hecho rico subido a la encina con el motosierra, advierte.

Entiende que quizás el negocio esté en los huesos de aceituna, en los pelets o en la cáscara de almendra para la biomasa, pero en las estufas de siempre se manejan márgenes muy escasos. En los últimos años ha vendido Lolo a diez céntimos el kilo cortado y listo para cargar. Sus expectativas pasan por escalar hasta los catorce o dieciséis. Y también espera que algún trailer acabe en Madrid o en Burgos. Tarda en completar uno quince días. Sobre treinta mil kilos de madera. Habitualmente su mercancía se consume en Extremadura. Estufas de panaderías, viviendas particulares o casas rurales empiezan ahora a llenar sus leñeros y a preguntar precios. «Todo que yo corto se vende por aquí. Por la comarca o por Extremadura. Pero este invierno seguramente carguemos algo para Madrid o el norte porque allí ya sabemos que aumenta mucho la demanda».

Y eso le lleva a una reflexión. Lleva toda vida cortando y teme que el repunte de la demanda en algunas zonas de España esquilme las dehesas menos pobladas de Extremadura como las de La Serena. «Puede llegar el momento que nos quedemos sin leña. Es algo fácil de encontrar. Pero creo que también es el momento de hacer un estudio de reforestación. A largo plazo lo agradeceremos».

Una encina se sanea cada doce o trece años y hay quien incluso compra de olivo para compensar los leñeros que se han quedado cortos. Pero el olivo está muy lejos de ser una alternativa a la encina. Se consume antes.

Noticia Relacionada Más de cien mil toneladas al año en la región

Aunque depende también del tipo de estufa que haya que cargar. Para las abiertas y las cocinas camperas, se recomienda la encina. Les entra mucho oxígeno. Pero en las instalaciones encastradas con puertas o cristal se equilibran los consumos.

Depende también de las preferencias de los cocineros para manejar sus fogones. El olivo genera una llama viva, perfecta para paelleras y cazuelas. La encina, en cambio, la compran los restaurantes que incluyen en sus cartas carnes y pescados cocinados a la brasa.

Percibe Lolo que la leña atrae cada vez a más gente. Es un complemento para agricultores y una forma de alargar las campañas para los jornaleros. «Pero la motosierra no perdona. No es una herramienta para aficionados».

Lanza la advertencia porque conoce a compañeros que han sufrido percances serios.

No es fácil echar la rama al suelo al trabajar en la copa. Maniobra complicada siempre. Corta el leñador en altura, sin pisar el suelo y con la sierra encendida. Un mínimo resbalón le hace perder el control.

Algunos leñadores de la comarca ya han avisado a particulares que este años quieren cortar sus encinas que vayan con cuidado.

Lo recomendable es soltarse en las bajeras. Sin riesgo de perder el control. Hay propietarios de fincas que solo avisan a los leñadores para que les talen y dejen las ramas en el suelo. Así avanzan más rápido, les cuesta menos y después ellos mismos pican los troncos.

Un pronóstico muy similar a Lolo hace Samuel Sánchez. Trabaja por la zona de la Campiña Sur. Desde Azuaga y hasta Llerena o Zafra. Más olivo que encina por ese tramo. Y al revés en Tentudía, donde también trabaja.

Cierra estos días su agenda. Empezará en la tercera semana de mes y apurará hasta febrero. Se ganará algo más de dinero en el campo, vaticina. «Al subir un poco los precios quizás consigas algo más en el balance final, pero no va a ser significativo». Los costes, recuerda, también han rebotado. Gasolina, aceite y cadenas se gastan a diario. A base de cortar y afilar, una cadena de veinte euros dura una semana. Y ocho litros se bebe la sierra mecánica cada sesión. El negocio, apunta Samuel, quizás se genere en los escalones posteriores de la cadena. «Como pasa siempre en el campo. Los que estamos cortando y atalando nos llevamos el sueldo, pero los grandes empresas que compran, especulan según avance el invierno».

También tiene previsto cargar varios camiones grandes. No ha calculado aún, pero cada año saca cinco o seis. «Por mucho que queramos correr, la encina se poda cada quince años». Como su compañero de La Serena, también ha visto un interés creciente por este trabajo, pero lo achaca a la preocupación por mantener saneada la dehesa. «La seca está abriendo mucho los ojos a la gente». Vaticina una temporada diferente Samuel porque este año sus compradores le han llamado antes. Normalmente acuerda precios y compromisos en agosto o septiembre. Pero esta vez le llamaron en julio. Le preguntaron sus clientes cuántos trailers iba a cortar y cerraron un precio que prefiere no desvelar por respeto a la otra parte. «Es una empresa que se dedica también a la exportación en Europa y me avisaron que ya estaban sacando mercancía fuera. Todos están siendo muy previsores». Barruntan en el campo que los intermediarios temen quedarse sin mercancía o comprarla a un precio tan elevado que ya no tenga mercado. Vienen de muchos años sin poder subir precios. La competencia de la biomasa ha ido arrinconando a la madera y esta tendencia no se rompe ahora, la novedad la marca que los consumidores habituales piden más que otros años.

Compañero de Samuel también como leñador con experiencia en el sur de Badajoz, Julio Venero. Para Julio no hay nada nuevo. Lo ve como el ciclo que sigue un mercado estacional. Al final, concluye, depende de las reservas que se superponen. Quizás se pague un poco más ahora, pero seguramente el próximo se desplomen los precios si no se consume toda la madera que se compre ahora.

Julio tiene por costumbre fijar los precios con sus compradores a los pocos días antes de cargar. No hace el contrato antes. Dice que le conoce ya mucha gente y si no lo vende por un lado lo hace por otro. Todos los años hay algún encargo al que no puede comprometerse. Es lo que tiene trabajar en una ventana de cuatro meses, que los días de trabajo no se pueden estirar más. De hecho, empezará por una finca que se le descolgó la temporada pasada. Pensó que le iba a dar tiempo y a mitad de enero llamó al propietario para decirle que buscara a otro. «Me respondió que podía esperar y yo me comprometí a ir allí antes que a ningún otro sitio».

Lleva mucho tiempo estancada a diez céntimos y ahora apuntan a quince

No habla tampoco de precios Julio, pero su horquilla no difiere mucho de lo que se paga en La Serena. Espera vender a quince céntimos el kilo de leña de encina. Desde 2015, recuerda, se paga se la pagan a diez céntimos. Donde muchos ven un aumento de precios, Julio interpreta un ajuste a los tiempos. Insiste en que son el último peldaño de un mercado muy volátil. Sujeto este año además a otras tensiones externas. «Los precios van de arriba hacia abajo».

Algo de lo que corte se lo guardará para hacer carbón. A tres restaurantes y dos casas rurales suministra todos los años. Y también le han llamado ya para saber si va a cumplir con el encargo. Coinciden los tres leñadores en que las compras que se hacían en noviembre se han hecho en septiembre y Julio cree que la previsión generalizada derivará en una temporada adelantada. Si los últimos encargos acostumbran a entrar por Carnavales, este años quizás todo se cierre para después de Navidad. «Si las empresas que se dedican a la venta a gran escala están haciendo ahora su acopio para los contratos grandes, quizás en enero ya no necesiten sumar más mercancía y todo se retenga. El consumo real en Europa ahora es una previsión y las previsiones fallan a veces».

Julio espera que la revalorización de la madera de encina y del olivo abra el debate de las reforestaciones. La dehesa no se regenera en ciclos de mercado, avisa. Los tiempos son diferentes. Ahora hay prisa por cortar, pero antes no.