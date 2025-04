La Junta abona este miércoles el anticipo de la PAC a casi 35.000 agricultores

168,6 millones de euros. Este el dinero que abonará este miércoles la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a los perceptores del anticipo ... de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), primer día del ejercicio contable para la Unión Europea.

Un total de 33.975 recibirán en sus cuentas corrientes, el 70 por ciento de la ayuda correspondiente de la PAC, porcentaje permitido cuando hay sequía, y lo harán el primer día que pueden hacerlo, ha subrayado la consejera del ramo, Mercedes Morán.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha subrayado que el Ejecutivo regional, como ya hiciera el año pasado, realiza los abonos correspondiente «en tiempo y forma, el primer día que se puede hacer», según recoge Europa Press.

«El dinero tiene que estar en el bolsillo de nuestros agricultores y ganaderos», ha remarcado Morán, quien ha explicado que la comunidad cuenta con 43.142 solicitudes únicas, de las cuáles 4.071 no tienen derecho a ayudas. De esta forma, se va a pagar el anticipo al 87 por ciento de los beneficiarios de la ayuda básica a la renta, pago redistributivo y pago a jóvenes agricultores y ganaderos.

El resto de solicitudes no pueden abonarse por «algún error» o por no cumplir algún requisito, como por ejemplo el de agricultor activo o por tener «algún problema» con el alta de terceros. No obstante, estos errores se irán solucionando y se realizarán los pagos de estas ayudas a los beneficiarios en una nueva nómina de anticipo.

Tal y como ha resaltado, la transferencia de este año es un 30 por ciento superior a la de 2022, y además hay «muchísimos más perceptores» de una PAC con la que el gobierno regional, ha insistido, no está de acuerdo, porque cuenta con «menos fondos», tiene «muchas más exigencias» y cuyos requisitos medioambientales «no tienen una compensación económica» para los ganaderos y agricultores.

Otras ayudas

A estos más de 168 millones de la PAC que se abonarán este miércoles, se suman otros casi 12,5 millones de euros correspondientes a otras ayudas que también llegarán al bolsillo de los perceptores esta semana.

En concreto, el lunes se pagaron más de 4 millones de euros de las ayudas a la comercialización de la miel; hoy se abonan más de 1,3 millones del programa de apoyo al sector vitivinícola; los casi 6 millones del programa de frutas y hortalizas y otro millón de euros para la destilación de sus productos del vino, que también se paga este martes.