Sobre el vacuno en extensivo y el clima

En un contexto climatológico adverso, el debate sobre el impacto del sector primario en el cambio climático siempre está latente, en particular el que pudiera ... tener la ganadería. Desde este espacio siempre hemos relativizado la crítica generalizada sobre esta cuestión, porque con demasiada frecuencia se extrapolan a la ganadería española datos estimados a nivel global, lo que es un error grueso que confunde a la opinión pública. De hecho, no es comparable el modelo ganadero en España con el del norte de Europa, y menos todavía con el de países en vías de desarrollo.

Por otro lado se tiende a incluir a toda la ganadería en el mismo lote, y se estigmatiza al sector en su conjunto, cuando lo ideal para conocer un problema y plantear posibles soluciones en caso de que se requieran, es segmentarlo y analizarlo caso por caso. Nada tiene que ver una explotación de vacuno en extensivo con una de aves de puesta, o un porcino ibérico y uno de cebo intensivo, y así con todos ellos; cada cual con sus fortalezas y sus debilidades y cada uno con una huella medioambiental muy diferente.

Aunque es sabido que la ciencia no es exacta, sin duda es lo menos inexacto en lo que se debería basar la opinión pública o, al menos, las decisiones de los gestores públicos que la condicionan, tanto a nivel global como local. En este contexto, una investigación liderada por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia ha evaluado el impacto medioambiental de las cadenas de producción de carne de vacuno que integran sistemas de pastoreo y sin tierra. Un importante avance, porque hasta ahora no se conocía el impacto medioambiental de esta ganadería en nuestro país, algo imprescindible para la toma de decisiones que permitan alcanzar el objetivo de neutralidad climática para 2050 propuesto por la Comisión Europea.

Quizás la conclusión más llamativa es que la huella de carbono del vacuno de carne en España por kilo de carne producida es un 66% más baja que la media estimada por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para todo el planeta. Ya era sabida la diferencia existente en este campo entre unas zonas productoras y otras, como resaltábamos al principio de este artículo, pero llama la atención esta diferencia tan sustancial, debida fundamentalmente a la eficiencia de nuestro sistema de producción.

También es importante considerar un factor muy relevante que no se integra en los análisis de huella de carbono, como es su captura por parte de los pastos en las zonas ganaderas, que puede llegar a compensar en un 60% las emisiones. La duda es si se trata de una estimación neta, ya que habría que balancearlo con la captura de carbono por parte de la cubierta vegetal remanente si no hubiera ganadería. Así mismo, se menciona el desarrollo de la biodiversidad en las zonas de pastos, pero de la misma manera que en al anterior comentario, habría que hacer la comparativa con la biodiversidad generada por la vegetación espontanea, e incluso la recuperada por la mano del hombre, si no hubiera ganadería.

Pero hay otros datos también importantes que son de gran relevancia. Uno de ellos en particular en un país cada vez más seco, como es la huella hídrica, un 33% menor que la media global. Otro es relativo a un asunto controvertido, como la derivación a alimentación animal de parte de la producción agrícola, reduciendo así la disponibilidad para consumo humano. Sobre esta cuestión la conclusión también es llamativa, solo el 8% de la alimentación de la ganadería de vacuno compite con la alimentación humana. Además viene fundamentalmente por el uso de la cebada o maíz en la fabricación de piensos, por lo que su influencia en el precio de los alimentos es insignificante.

Y una última reflexión. Si no hubiera reses en el campo, otros herbívoros colonizarían estos espacios, si bien es cierto que con una carga ganadera posiblemente mucho menor. Un factor que sería necesario incorporar a la ecuación y que también reduciría el impacto neto.