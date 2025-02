Jamón serrano en expansión

No hay duda de que los productos estrella de nuestros embutidos son los obtenidos de cerdos de raza ibérica o de sus cruces con otras razas como la Duroc, y dentro de ellos los que provienen de animales criados en campo y cuyo engorde ha ... sido finalizado con bellota. Esto hace de Extremadura una referencia nacional e internacional y da lugar a diferentes calidades adecuadamente identificadas que el consumidor puede elegir en función de sus gustos y de su bolsillo.

Pero no solo hay jamones y productos ibéricos, los productores y comercializadores de jamón serrano español también trabajan intensamente a través de su consorcio para posicionarse en el mercado español y, sobre todo, en otros mercados internacionales. Se trata este de un producto obtenido a partir de cerdos de raza no ibérica y de animales criados en intensivo. Un sector que ha cerrado un año 2022 muy bueno en exportaciones, el mejor de la serie histórica conocida, con unas expectativas de crecimiento cada vez mayores. Por países de destino, Francia y Alemania copan el 50%, siendo Estado Unidos el tercero en importancia, pero uno de los que más crece. Después, China y Reino Unido, en expansión y de alto valor añadido. Estos dos últimos son quizás los importadores que mejor pagan este producto, casi un 50% por encima que el resto, superando los 14,5 €/kg. Además, el mercado británico ha recuperado su nivel de consumo a nivel de prepandemia y prebrexit.

En este sentido, el Consorcio del Jamón Serrano Español, junto con el Instituto de Comercio Exterior, ha lanzado recientemente una campaña para consolidarse en el singular mercado británico, con las particularidades, limitaciones y oportunidades de un Reino Unido fuera de la Unión Europea, pero con quien se mantienen estrechos lazos comerciales. Hay que recordar que las exportaciones a este país rondaron los 4.572 millones de euros en 2022. Se posiciona como uno de los destinos estratégicos para el jamón serrano español, al tratarse de un espacio económico con un alto potencial de crecimiento, al que ya se exportan nuestros jamones. En 2022 por un valor de 19 millones de euros en 2022, lo que supuso un incremento de más del 26% en valor y del 28% en volumen. Además, el elevado número de ciudadanos británicos que acostumbran a pasar sus vacaciones en nuestro país y que por tanto conocen este producto, hace de éste un mercado singular y con alto potencial de desarrollo.

En todo caso son dos mercados, el ibérico y el de los jamones curados no ibéricos, en los que existe una estrecha correlación internacional, a pesar de que el ibérico solo supone alrededor del 5% de nuestras exportaciones en volumen, según estimaciones del propio Consorcio. También existen diferencias por tipología de cliente, ya que el ibérico tiene un importante nicho comercial en hostelería, mientras que el serrano se posiciona mejor en el comercio al por menor. Son por tanto mercados complementarios, no sustitutivos.

En ambos casos el turismo tiene una influencia directa en el consumo internacional, ya que la propia experiencia vacacional de los comerciantes británicos ha hecho que de forma espontánea hayan llevado el jamón serrano a sus lineales.

Pero no hay que olvidar que la competencia internacional es intensa, también en este producto. Italia, al igual que sucede con otros alimentos emblemáticos de nuestra gastronomía, es un fuerte competidor, y no solo por volumen sino también por calidad. Son los abanderados internacionales de los jamones curados, aprovechando el enorme tirón que tiene su marca de país en el sector alimentario y su innegables habilidades para el marketing internacional. Pero no solo por eso, la realidad es que sus jamones son también de alta calidad y, sobre todo, sus productos son de un formato y calidad más regulares, lo que sin duda ayuda a la fidelización de clientes y del consumo.