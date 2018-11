«Para un joven es muy difícil empezar de cero en el campo» Juan Vicente ante su tractor en su explotación agraria. :: F. h. Juan Vicente Grijota, agricultor de Villanueva de la Serena de 25 años, comparte la actividad agraria con su tío FRAN HORRILLO Viernes, 9 noviembre 2018, 08:13

Juan Vicente Grijota es un joven de Villanueva de la Serena, de 25 años, que después de estudiar un Grado en explotaciones agrícolas intensivas decidió poner en práctica sus conocimientos. En la actualidad pertenece a la Cooperativa Agrícola San Isidro de la localidad villanovense.

-¿Cómo llegó a la agricultura?

-Pues recalé en la agricultura por tradición familiar, aunque también ayudó el hecho de que siempre me gustó el campo y decidí dar el salto.

«No se puede pagar a 30 céntimos el kilo de fruta al agricultor y que te lo encuentres luego a 2 euros en el supermercado»

-¿Lleva mucha superficie?

-Llevo un total de 150 hectáreas, las cuales se componen de 8 hectáreas de frutales, 30 de tomate, 10 de maíz y el resto de cultivos de secano, en los cuales opto por el cultivo de la colza, que para mí es muy atractivo, trigo, cebada y algo de olivo. En la actividad estoy acompañado por mi tío.

-¿Es sacrificada esta profesión?

-Sin duda. Es una profesión que es muy sacrificada y, por supuesto, para lo que se trabaja y lo que expones deja muchos sinsabores. Empezando por el bajo precio que nos pagan por los productos y que se ve agravado por la subida de precios en nuestros costes de producción.

-¿Cómo es un día normal en su actividad en plena campaña?

-En un día normal de actividad en plena campaña no hay tiempo para el ocio y escasamente te queda para la familia. Te levantas muy temprano, llegas a casa con la hora justa para comer, y por la tarde vuelta a empezar hasta que anochece.

«El tomate era un cultivo atractivo cuando empecé, pero ha tenido una gran bajada sin razón alguna»

-¿Qué labores tocan ahora?

-En este momento estamos preparando las tierras para la siembra del cereal y estamos sembrando. Y concluido esto comenzaremos la poda de los frutales.

-¿Hay algún cultivo rentable en la actualidad?

-En la actualidad quedan pocos cultivos rentables debido a los bajos precios. El tomate era un cultivo atractivo hace unos años cuando comencé mi actividad profesional, pero a día de hoy ha tenido una gran bajada sin razón alguna y cada vez está la cosa peor. Lo mismo puedo decir del frutal. Parece que la aceituna tiene un buen precio, esperemos que siga así durante mucho tiempo.

-¿Ve algún cultivo con futuro?

-Desde mi punto de vista y experiencia veo pocos cultivos con gran rentabilidad en un futuro puesto que no se controla la demanda de producción y creamos excesos en cualquier cultivo que obtenga rentabilidad. Como te he dicho la aceituna es algo que hoy por hoy tiene buena aceptación, pero para un futuro no lo veo puesto que ya se está plantando mucho.

-¿Cuál es el principal problema que acecha al sector? ¿Qué solución aportaría?

-El principal problema que aporta el sector es el bajo precio que nos pagan los productos y lo alto que son nuestros costes de producción, como las subidas del gasoil, abonos, fitosanitarios. En fin, se junta todo. Para mí las soluciones serian regular los precios, tener unos precios mínimos establecidos y, por supuesto, regular las producciones. Deben de poner unos precios dignos a los productos. No se puede pagar a 30 céntimos el kilo de fruta a un agricultor y te lo encuentres luego a 2 euros en el supermercado cuando tú lo has vendido ya confeccionado para ponerlo ya en la estantería.

-¿Es atractivo hoy en día el campo para los jóvenes?

-Hoy en día es muy difícil para un joven empezar de cero en el campo, puesto que necesitas mucha inversión en maquinaria, tierras... Y aparte de eso, es un trabajo muy sacrificado. Pienso que si no lo has vivido desde pequeño y te gusta mucho, es difícil comenzar esta actividad profesional.

-Imagino que pertenecer a una cooperativa es vital para un agricultor hoy en día ¿no?

-Sí, desde mi punto de vista es vital, puesto que son muchas exigencias las que se piden hoy en día, y el pertenecer a una cooperativa te facilita toda esta labor. Al mismo tiempo, respecto a la compra y venta de productos se suelen obtener mejores precios, al tener mayor volumen que una persona física sola.