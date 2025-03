Comenta Compartir

La edad media de los agricultores extremeños no difiere mucho de la edad media de los agricultores españoles: 61 años. Tenemos un campo muy mayor ... y se impone el relevo generacional. Sin embargo, los jóvenes no miran al campo porque siguen pensando, fundamentalmente en las ciudades, que a la agricultura y la ganadería se dedican señores enjutos y esforzados, con la piel quemada por el sol, rasgos duros en el semblante y un azadón al hombro con el que trabajan la tierra de la mañana a la noche. Desde los moriscos, que revolucionaron la agricultura española, pero fueron expulsados y retrocedimos dos siglos agropecuarios, el campo español no había disfrutado de unos avances tan extraordinarios. Lo del campesino con el azadón ya no existe, pero hay que explicarlo en los colegios y los institutos para que los jóvenes se interesen por el campo y se borren tópicos desgastados. La consejera de Agricultura, Mercedes Morán, fue una vez al colegio Paideuterion de Cáceres a dar una charla sobre el campo a los estudiantes y les puso un vídeo en el que salía Herminio, un agricultor de Don Benito, con su tractor robotizado trabajando sin conductor. Los alumnos alucinaban. Desde la consejería de Agricultura se ha instado a la de Educación para que lleve el campo a las escuelas e institutos y contar en el aula que el campo es un sector innovador en tecnología e inteligencia artificial. Hay que explicar bien el campo a los jóvenes o nunca habrá relevo generacional.

