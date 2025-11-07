Una plataforma para conectar a la cadena alimentaria

Inteligencia artificial, análisis de datos o computación en la nube son algunas de las tecnologías que utiliza la plataforma agroalimentaria en red, PIDA, que estará ... activa a partir del mes de enero.

Esta herramienta digital, que se ha desarrollado a través de un proyecto dotado con un presupuesto de 27 millones de euros, se pondrá a disposición de los agricultores de Extremadura, pero también de Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja.

La intención que persigue es conectar a todos los eslabones de la cadena alimentaria: compradores, distribuidores, vendedores y logística. El objetivo último es modernizar la agricultura a través de la digitalización, tal y como expuso Juan Alfonso Ruiz, consejero de TransformaciónDigital de la Junta de Castilla-La Mancha, la comunidad que lidera el proyecto junto al resto de territorios en los que se implementará.

Al final el uso de la avanzada tecnología con la que estará dotada la plataforma permitirá a los agricultores tomar unas mejores decisiones para sus explotaciones y, así, optimizar todos los procesos de producción, distribución y comercialización de sus productos.

Por otro lado, los consumidores también tendrán una mayor seguridad en cuanto a la trazabilidad de los alimentos que adquieran.

La previsión es que los trabajos para poner en funcionamiento la herramienta, que comenzaron en 2022, finalicen en diciembre de este año, con lo que pueda estar activa a partir del mes de enero de 2026. «Estamos hablando de un proyecto que tiene carácter transversal porque queremos que afecte a todos los actores de la gestión de la agroindustria y lo que pretendemos es que haya un conocimiento de la cadena de valor desde la producción hasta la comercialización pasando por la distribución», subrayó Ruiz al presentar el proyecto.

El presupuesto de la plataforma proviene en su mayor parte, el 75% exactamente, de fondos europeos, mientras que el 25% restante lo aportan las comunidades autónomas que participan en el proyecto.

De hecho, uno de los requisitos establecidos por Europa es que la plataforma sea escalable a nivel nacional. «Incluso ya nos está diciendo el Ministerio de Transformación Digital que este proyecto pudiera ser presentado como la plataforma digital de Europa», aseguró el consejero manchego.

PIDA se ha desarrollado a través de la Agencia de Transformación Digital, incidiendo en la colaboración con los potenciales usuarios. La explotación de la herramienta la hará el sector, ya que le será entregada una vez finalicen los trabajos previos a su puesta en marcha.