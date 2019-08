José Mª Cano: «La incorporación de jóvenes agricultores está algo parada» José María Cano, gerente de la cooperativa. :: S. GÓMEZ Desde hace más de 25 años José Mª Cano está al frente de la cooperativa del Campo Industrial de Los Guadalperales, un pueblo de colonización eminentemente agrícola SOLEDAD GÓMEZ Viernes, 23 agosto 2019, 08:57

Desde 1993, José María Cano Sierra es gerente de la cooperativa de Guadalperales. Nacido en una familia de agricultores, empezó como mozo de almacén y cuando surgió la oportunidad no dudo en ponerse al frente de la gestión de la entidad agrícola.

-¿Cuántos socios componen la cooperativa?

-Son 140 socios, de los cuales el 80 están en activo y el resto son jubilados o trabajadores que comparten la agricultura con otras ocupaciones. La inmensa mayoría son de Los Guadalperales, pero también hay algún socio de Orellana la Vieja, Gargáligas y Madrigalejo.

-¿Hay muchos jóvenes agricultores?

-La incorporación agraria de los jóvenes está algo parada, porque la situación está complicada. Como no tengas el respaldo de tus padres o puedas comprar alguna tierra y emplear la maquinaria familiar es difícil sostenerse. Hace unos años sí que hubo un auge de nuevos agricultores, que ahora no se ve tanto.

-¿Cuáles son los cultivos predominantes?

-Nuestra mayor actividad cooperativa es la recogida de maíz y arroz. Desde septiembre hasta noviembre es la temporada más alta porque llega la recogida de estos cultivos. Luego hasta febrero tenemos la recogida de aceituna y a partir de ahí también no ocupamos en la tramitación de la PAC, de seguros, expedientes de ayudas agroambientales...

-Muchos agricultores del pueblo están en plena campaña de recogida de fruta. ¿Llega a la cooperativa?

-Como no comercializamos fruta eso no nos llega, así es que estos meses nos ocupamos más en el suministro de tratamientos para el arroz, por ejemplo. Pero sí que cada vez más agricultores van incorporándose a los frutales porque se les saca más rentabilidad. Sobre todo se siembre ciruela y algo de melocotón. Pero pocos se quedan solo con un cultivo, para no correr riesgos.

-¿Han cambiado mucho los cultivos que se sembraban de verano?

-Hace unas décadas en verano todo el mundo tenía melones, sandías y algunos también peras, e incluso antes de eso había muchos tomates y pimientos. De cultivo de melón llegaban a sembrarse más de 300 hectáreas, y a lo mejor cada agricultor tenía una o dos, como mucho cuatro o cinco, pero se fue abandonando porque no era rentable. Ahora quedarán tres o cuatro que lo siembren. De hecho, hace ya casi 30 años, por aquella época nació la feria de agosto, ya que no teníamos, y se le llamó 'Fiestas del Melón', en honor a aquel cultivo. Y aunque ya pocos siembran melones, la fiesta continua, y hay un concurso para premiar el melón más gordo y el más sabroso, que justo se celebra hoy mismo.

-¿Hay algún cultivo emergente?

- Muchos se están lanzando a plantar olivares porque se le está sacando buena rentabilidad al aceite, y alguno se están atreviendo también a poner almendros.

-¿Cómo influye la falta de lluvia?

-La falta de agua no va a influir este año al maíz, por ejemplo, ya que la campaña ha venido normal, pero sí que influirá a la que viene si no llueve, y se oye que se autorizaría el riego solo para cultivos permanentes como el olivar, frutal y quizás el tomate.

-Muchas cooperativas ofrecen estaciones de repostaje de combustible ¿Ustedes disponen de alguna?

-Teníamos un surtidos para repostar gasóleo B y se quedó algo obsoleto, y vimos la posibilidad de poner también gasóleo A, ya que en el pueblo no hay gasolinera y había que desplazarse varios kilómetros. Ha tenido bastante aceptación en los seis años que lleva instalada y se dispensan unos 700.000 litros de combustible al año.

-¿Qué proyecto tienen a corto-medio plazo?

-Como muchos socios están haciendo plantaciones nuevas de olivar queremos ampliar el patio de recogida para aceituna que tenemos.