Luis Cortés, de La Unión: «Seguiremos hasta que el BOE publique las promesas de Pedro Sánchez»

«Yo no sé a qué está esperando el ministro para empezar ya a negociar de verdad. El presidente del Gobierno, que no tiene que ... tener mucha idea de campo, dijo que hay tres problemas principales: la reforma de la PAC, la importación de productos de países terceros y la venta a pérdida que el propio presidente reconoció», ha afirmado el veterano dirigente agrario Luis Cortés, de La Unión, en el punto cortado este viernes de la N-430 en Valdivia.

«Le hemos mandado una carta al ministro para que nos diga qué está haciendo para hacer lo prometido por el presidente», añadió ante los medios. «Queremos ver de verdad ese borrador del real decreto por el cual no vamos a vender a pérdidas, por el cual vamos a competir la igualdad de condiciones que los países terceros y por el cual la reforma de la PAC va a ser verdaderamente una Política Agraria Comunitaria».

Sobre la continuidad de las protestas, Cortés asegura que «hasta que no veamos ese documento y no haya una aprobación por parte del Consejo de Ministros de este real decreto seguiremos hoy, mañana y pasado. Seguiremos hasta que el Boletín Oficial del Estado publique el real decreto con las promesas del presidente Sánchez en el Congreso de los Diputados».

Cortés asegura que está habiendo muchas multas a los manifestantes en estas cuatro jornadas de protestas. «No se pueden admitir las amenazas que tenemos por parte de la Delegación de Gobierno del señor Quintana ni del alcalde de Mérida. No se pueden permitir bajo ningún punto de vista porque hay que recordar que la Constitución Española establece que tenemos el derecho a manifestarnos; podrá estar o no comunicada, pero el derecho a manifestarnos lo tenemos y lo vamos a seguir utilizando a pesar del señor alcalde de Mérida y del señor Quintana».

En este punto de Valdivia, se abre el paso cada hora y media «porque queremos que nos apoyen todo, tanto camioneros como ciudadanos. Tenemos que sacar esto adelante todos juntos, aquí estamos los ciudadanos por un lado y los políticos que no nos entienden por otro». En cuanto a este viernes, «estaremos aquí hasta que nos aburramos y nos vayamos. Va a depender de los ánimos y va a depender de que no haya ningún ningún follón, pero la idea es estar aquí hasta la tarde, ya de noche no porque no queremos que haya ningún accidente».

Por último, se ha pronunciado sobre lo ocurrido el jueves en Zafra. «Las fuerzas de orden público están con nosotros. Lo de ayer de Zafra fue un hecho desgraciado y muchas veces provocado porque siempre, lo mismo que hay algún agricultor que es un energúmeno y que bebe también, hay algunos guardias civiles que también se pasa un poquito de la raya y empiezan a provocar», ha aseverado.

Por su parte, Juan Francisco Chamorro, de la plataforma Aseprex, estaba también en la N430 a su paso por Valdivia.

«El lunes por la mañana todos los agricultores, ganaderos y el que quiera apoyar al sector vamos a estar en el Congreso de los Diputados y no entrará ni saldrá nadie de allí hasta que solucionen el problema, como si tenemos que estar allí tres días ; de ahí no entra ni sale nadie, ni de derechas, ni de izquierdas ni del medio. Saldremos el domingo por la noche por carreteras secundarias hacia Madrid para llegar allí el lunes por la mañana».

«Todo el mundo ha dicho basta y estamos todos en la línea de no parar hasta que esto se solucionen sí o sí, llegando hasta donde haya que llegar. No vamos andar un paso atrás hasta que nuestras peticiones se escuchen y sean resueltas».