HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz

Ternera de Extremadura celebra sus 25 años de vida

Esta Indicación Geográfica Protegida y la de Vaca de Extremadura entregaron sus premios en un acto celebrado en El Toril

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Con motivo del 25 aniversario de la IGP (Indicación Geográfica Protegida) Ternera de Extremadura, y del 5º aniversario de la IGP Vaca de Extremadura, se han reunido para la celebración de dichos actos los distintos agentes del sector, cooperativas como Copal, Copreca y Copprado, distintos ganaderos de las IGP así como representantes del sector comercializador como Bovies y del sector Industrial como El Encinar de Humienta SA.

En el citado acto se entregaron los premios que conceden ambas instituciones. La familia Galavís-Torrent fue reconocida por su aportación desde el inicio del desarrollo de la IGP Ternera de Extremadura. También se premió a Copal SCL, por su contribución al crecimiento de la citada IGP.

Por otro lado, se distinguió a El Encinar de Humienta por su apoyo incondicional en la comercialización de Ternera de Extremadura. De la misma manera, recibieron un premio Enrique de Muslera Pardo, por su larga y ejemplar dedicación durante su Presidencia (2005-2024) de la IGP; y Francisca Adame Carmona, por ser pilar fundamental en la creación y desarrollo de las dos IGP.

Según informan en una nota de prensa, el acto tuvo lugar en la finca El Toril de El Carrascalejo, cedida para la ocasión por Caja Rural de Extremadura.

El nuevo presidente del Consejo Regulador de la IGP Carne de Vacuno de Extremadura, Julián Alvarez Arroyo, agradeció a los asistentes su presencia y colaboración durante todos estos años, y les animó a seguir creyendo y apostando por el proyecto que consiguiera su acreditación hace 25 años. «Ahora es el momento de que la hostelería tenga a las IGP del Vacuno de Extremadura como algo suyo y lo identifique en sus restaurantes».

La carne amparada por la IGP Ternera de Extremadura se corresponde con las producciones de vacuno en extensivo que durante siglos ha sido practicada en el ecosistema de la dehesa de Extremadura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  2. 2 Tropieza con un parterre lleno de cemento en la Plaza de España de Badajoz
  3. 3 La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad
  4. 4

    El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo
  5. 5 Descubren en Alburquerque cuatro nuevos abrigos con pinturas rupestres calcolíticas
  6. 6 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  7. 7 La Policía busca al conductor que atropelló a un ciclista en Badajoz
  8. 8 Ángel Calle, hijo predilecto de Villafranca de los Barros
  9. 9 Los empresarios de Navalmoral ofrecen contrato y vivienda gratis a inmigrantes latinos
  10. 10 Así se ve desde Extremadura el brillante cometa Lemmon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ternera de Extremadura celebra sus 25 años de vida