Ternera de Extremadura celebra sus 25 años de vida Esta Indicación Geográfica Protegida y la de Vaca de Extremadura entregaron sus premios en un acto celebrado en El Toril

Redacción BADAJOZ. Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Con motivo del 25 aniversario de la IGP (Indicación Geográfica Protegida) Ternera de Extremadura, y del 5º aniversario de la IGP Vaca de Extremadura, se han reunido para la celebración de dichos actos los distintos agentes del sector, cooperativas como Copal, Copreca y Copprado, distintos ganaderos de las IGP así como representantes del sector comercializador como Bovies y del sector Industrial como El Encinar de Humienta SA.

En el citado acto se entregaron los premios que conceden ambas instituciones. La familia Galavís-Torrent fue reconocida por su aportación desde el inicio del desarrollo de la IGP Ternera de Extremadura. También se premió a Copal SCL, por su contribución al crecimiento de la citada IGP.

Por otro lado, se distinguió a El Encinar de Humienta por su apoyo incondicional en la comercialización de Ternera de Extremadura. De la misma manera, recibieron un premio Enrique de Muslera Pardo, por su larga y ejemplar dedicación durante su Presidencia (2005-2024) de la IGP; y Francisca Adame Carmona, por ser pilar fundamental en la creación y desarrollo de las dos IGP.

Según informan en una nota de prensa, el acto tuvo lugar en la finca El Toril de El Carrascalejo, cedida para la ocasión por Caja Rural de Extremadura.

El nuevo presidente del Consejo Regulador de la IGP Carne de Vacuno de Extremadura, Julián Alvarez Arroyo, agradeció a los asistentes su presencia y colaboración durante todos estos años, y les animó a seguir creyendo y apostando por el proyecto que consiguiera su acreditación hace 25 años. «Ahora es el momento de que la hostelería tenga a las IGP del Vacuno de Extremadura como algo suyo y lo identifique en sus restaurantes».

La carne amparada por la IGP Ternera de Extremadura se corresponde con las producciones de vacuno en extensivo que durante siglos ha sido practicada en el ecosistema de la dehesa de Extremadura.