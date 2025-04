Protestas frente a las puertas de Agroseguro

redacción Badajoz Viernes, 18 de febrero 2022, 14:21 Comenta Compartir

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha calificado de «estafa y engaño» a los ganaderos la valoración que ha realizado Agroseguro sobre el seguro de compensación por pérdida de pastos relativo al mes de diciembre y que dice que no hay sequía en Extremadura.

Para hacer patente esta denuncia pública ganaderos de la región se han situado frente a las instalaciones de Agroseguro en Extremadura -ubicadas en Cáceres- con una pancarta en la que se podía leer «Agroseguro, me siento estafado».

En concreto, según Agroseguro, las condiciones que se han dado hacen que de las 14 comarcas en las que se divide la provincia de Badajoz, solo una esté en «naranja», mientras que las otras 13 se consideran que «están en verde», lo que supone que ninguna comarca es indemnizable.

A la vista de estos datos de Agroseguro, el presidente de APAG Extremadura Asaja ha considerado que lo que se está haciendo con los ganaderos es un «engaño total» con la connivencia de las distintas administraciones, tanto nacional como autonómica, algo que no es admisible.

«Esto es, aparte de un engaño y una estafa, una verdadera tomadura de pelo. Y como hemos dicho muchas veces desde Apag Extremadura Asaja, ellos, con la complicidad de las administraciones tanto estatales como autonómicas pues se niegan a hacer la peritación en campo, que daría realidad a lo que nosotros venimos demandando», ha asegurado.

¿Y por qué se han negado reiteradamente a la peritación en campo? «Pues simplemente porque este sistema es inentendible y a quien únicamente favorece es a Agroseguro».

En opinión del dirigente agrario, la última valoración es «la gota que ha colmado el vaso» por lo que, si no hay un cambio, pedirán a todos los ganaderos que dejen de contratar este seguro en el próximo año. También ha vuelto a pedir que se haga la peritación en el terreno para que se pueda ver la realidad del campo.

«Si no dan un giro de 180 grados, hay una cosa que es evidente: la línea de sequía en pastos está abocada a su desaparición y evidentemente, si no hay un cambio, desde APAG Extremadura Asaja pediremos para el próximo año que no haya ningún ganadero que se someta a este tipo de engaños», ha reiterado.

«Es lo que nos faltaba: los piensos por las nubes, los carburantes por las nubes, subidas de salarios y Agroseguro a lo suyo. Esto es insostenible».