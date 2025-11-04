Modifican la normativa sobre el uso del logotipo 'raza autóctona' El distintivo identifica productos procedentes de animales españoles en su mayoría criados en sistemas extensivos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha introducido modificaciones en la norma que regula el uso del logotipo 'raza autóctona' para adaptarla a las necesidades del sector ganadero y potenciar la utilización de este distintivo. Así se contribuye a la sostenibilidad del sistema agroalimentario español y a la conservación de los recursos genéticos animales autóctonos.

El real decreto con estas las modificaciones, aprobado en el Consejo de Ministros del 21 de octubre y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 1 de noviembre, revisa diversos aspectos técnicos y administrativos para facilitar el uso del logotipo por parte de los operadores, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa de zootecnia nacional y comunitaria vigente, aplicable a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo.

El logotipo 'raza autóctona' identifica productos procedentes de animales de razas autóctonas españolas, en su mayoría criadas en sistemas productivos extensivos, integradas en ecosistemas como la dehesa o la montaña, y que contribuyen de forma decisiva a la preservación del paisaje, la biodiversidad y la fijación de población en el medio rural.

Confianza del consumidor

Desde su implantación, 78 razas autóctonas y más de 7.000 operadores de producción, transformación y distribución se han adherido al uso del logotipo, datos que evidencian el interés del sector y la confianza del consumidor en este distintivo de calidad y origen.

Esta modificación se enmarca en los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia 'De la Granja a la Mesa', que promueven sistemas alimentarios justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente.

La actualización normativa permite reforzar la contribución de las razas autóctonas al desarrollo sostenible, potenciar su presencia en los mercados y su compatibilidad con otras figuras de calidad como las denominaciones de origen, indicaciones geográficas o producción ecológica.

Con este real decreto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reafirmado su compromiso con la protección del patrimonio genético ganadero español, el reconocimiento del trabajo de los ganaderos y asociaciones de criadores, y la promoción de productos locales sostenibles y de calidad.