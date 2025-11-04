HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Modifican la normativa sobre el uso del logotipo 'raza autóctona'

El distintivo identifica productos procedentes de animales españoles en su mayoría criados en sistemas extensivos

Redacción

MADRID.

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha introducido modificaciones en la norma que regula el uso del logotipo 'raza autóctona' para adaptarla a las necesidades del sector ganadero y potenciar la utilización de este distintivo. Así se contribuye a la sostenibilidad del sistema agroalimentario español y a la conservación de los recursos genéticos animales autóctonos.

El real decreto con estas las modificaciones, aprobado en el Consejo de Ministros del 21 de octubre y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 1 de noviembre, revisa diversos aspectos técnicos y administrativos para facilitar el uso del logotipo por parte de los operadores, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa de zootecnia nacional y comunitaria vigente, aplicable a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo.

El logotipo 'raza autóctona' identifica productos procedentes de animales de razas autóctonas españolas, en su mayoría criadas en sistemas productivos extensivos, integradas en ecosistemas como la dehesa o la montaña, y que contribuyen de forma decisiva a la preservación del paisaje, la biodiversidad y la fijación de población en el medio rural.

Confianza del consumidor

Desde su implantación, 78 razas autóctonas y más de 7.000 operadores de producción, transformación y distribución se han adherido al uso del logotipo, datos que evidencian el interés del sector y la confianza del consumidor en este distintivo de calidad y origen.

Esta modificación se enmarca en los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia 'De la Granja a la Mesa', que promueven sistemas alimentarios justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente.

La actualización normativa permite reforzar la contribución de las razas autóctonas al desarrollo sostenible, potenciar su presencia en los mercados y su compatibilidad con otras figuras de calidad como las denominaciones de origen, indicaciones geográficas o producción ecológica.

Con este real decreto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reafirmado su compromiso con la protección del patrimonio genético ganadero español, el reconocimiento del trabajo de los ganaderos y asociaciones de criadores, y la promoción de productos locales sostenibles y de calidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tensión entre manifestantes contra Abascal y seguidores de Vox en el primer acto de precampaña en Extremadura
  2. 2 Este es el pueblo de Extremadura candidato a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad
  3. 3 Raúl González, elegido candidato a las autonómicas del 21-D por Juntos por Extremadura
  4. 4 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  5. 5 Abascal arremete contra el PP en Extremadura: «Guardiola quiere pactar con todos menos con Vox»
  6. 6 La Aemet lo confirma: la llegada de una nueva borrasca activa ya los avisos en Extremadura por lluvias y tormentas
  7. 7 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  8. 8 El grupo Sanguijuelas del Guadiana actuará en Badajoz en 2026
  9. 9

    Roban la escultura de la Virgen del Buen Suceso, del siglo XVII, en Fuente del Maestre
  10. 10 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Modifican la normativa sobre el uso del logotipo 'raza autóctona'

Modifican la normativa sobre el uso del logotipo &#039;raza autóctona&#039;