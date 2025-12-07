HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Junta asegura que no hay casos de peste porcina en la región extremeña

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:49

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección por el PP, María Guardiola, envió ayer un mensaje de tranquilidad a ... la ciudadanía asegurando que en la región «no hay ningún caso» de peste porcina africana, al tiempo que instó a consumir el producto extremeño que, ha asegurado, «es de una magnífica calidad».

