La Junta asegura que no hay casos de peste porcina en la región extremeña

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección por el PP, María Guardiola, envió ayer un mensaje de tranquilidad a ... la ciudadanía asegurando que en la región «no hay ningún caso» de peste porcina africana, al tiempo que instó a consumir el producto extremeño que, ha asegurado, «es de una magnífica calidad».

Conocido el brote de esta enfermedad detectado en Cataluña, Guardiola aseguró que desde el Ejecutivo extremeño se creó «de manera inmediata» y «muy rápida» un grupo de trabajo multidisciplinar integrado por las consejerías de Agricultura y Gestión Forestal, así como por Salud Pública, veterinarios y expertos cinegéticos.

Con ello, agregó la mandataria autonómica, se ha pretendido realizar «actividades preventivas» y «poder controlar a la comunidad de jabalíes» de la región. Guardiola realizó estas declaraciones ayer, minutos antes de participar en la localidad pacense de Peraleda del Zaucejo en la XVIII Matanza Didáctica de ese municipio.

Varias consejerías de la Junta han creado un grupo interdisiplinar para atender la crisis sanitaria animal, mientras que la administración ha pedido también colaboración a los cazadores para reducir el censo de jabalíes como medida frente a la peste porcina.

Colegio de Veterinarios

El presidente del Colegio de Veterinarios de Extremadura, José Sánchez Marín, apunta que el temor a que la peste porcina llegue a Extremadura está en el extensivo. Llamó también a la tranquilidad: aunque se coma carne de un cerdo que está infectado, al humano no le afecta este virus.