El Gobierno avisa, las aves seguirán confinadas al menos unas semanas más

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado este lunes que «no hay novedades significativas» respecto a la gripe aviar, y confía ... en que «dentro de algunas semanas» se puedan relajar las medidas afectadas en las granjas.

En concreto, el titular del ramo ha recordado que en el caso del zorro fallecido la semana pasada por gripe aviar «no ha habido mutación». «Los científicos y los expertos en la materia han explicado que ha sido una carga vírica muy importante lo que ha producido ese contagio», ha explicado.

«En este momento, si adoptamos las medidas de bioseguridad que se están aplicando en España, espero que dentro de algunas semanas podamos ya relajarlas porque efectivamente esta ola haya remitido», ha asegurado Planas.

El Gobierno decretó a mediados de este mes el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España, con el fin de reforzar las medidas preventivas frente a la gripe aviar ante el aumento del riesgo de expansión de esta enfermedad y en la actualidad se han sacrificado más de 2,5 millones de gallinas ponedoras, lo que no supone ni el 5% del total.

Desde el 1 de agosto se han recibido en el Laboratorio nacional de referencia de Algete trece envíos de muestras para análisis de influenza aviar procedentes de Extremadura, según ha informado a HOY el Ministerio de Agricultura.

Estos trece envíos contienen 84 muestras de hisopos (40 de ellos de especies domésticas, codorniz de granja) y 41 muestras de sueros tomados para vigilancia activa (24 de ellos de especies domésticas, perdiz de granja), añaden las mismas fuentes.

Respecto a las muestras de hisopo, diez resultaron positivas en la pruebas realizadas de forma específica para la influenza A, H5 y N1, todas ellas procedentes de aves silvestres. «Se secuenciaron parcialmente seis de ellas, y se trató de representar las unidades epidemiológicas». Así, se obtuvieron secuencias en cinco de ellas, ya que en una no fue posible debido a la baja concentración de genoma viral presente en la muestra. Las otras cinco resultaron de alta patogenicidad. Respecto a los sueros, todos fueron negativos en las pruebas serológicas para detección de anticuerpos frente al virus de la influenza aviar.

Como ya ha publicado HOY, se han detectado ocho casos en tres focos distintos de esta enfermedad, tres de ellos en aves silvestres en Extremadura en los últimos tres meses. El primero de ellos fue en el municipio de Cáceres, en un águila calzada (Hieraaetus pennatus). El segundo tuvo lugar en el municipio de Guareña en un ganso común (Anser anser). El tercero fue detectado en el municipio de Villar de Rena, y afectó a 6 grullas (Grus grus).