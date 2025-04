Ecografías para seleccionar los mejores carneros

Soledad Gómez Martes, 1 de febrero 2022, 21:32 Comenta Compartir

Son las nueve de la mañana y toca ecografía en medio del campo. El rebaño de ovino no se extraña al ver aparecer a Beatriz López y su acompañante cargados con el ecógrafo y la balanza; ya están acostumbrados. Pero en contra de lo que pudiera parecer no son las ovejas las que se van a someter un mes más a los análisis, sino los machos reproductores, los carneros.

Forman parte del Proyecto Ecoselection que tiene en marcha el grupo cooperativo EA Group, con sede en Villanueva de la Serena. Con ello pretende desarrollar un sistema económico, rápido y preciso para predecir la capacidad reproductiva y la aptitud cárnica de los ejemplares, y favorecer así una selección objetiva de los machos a edades tempranas.

Beatriz López es la encargada de este proyecto pionero en España, con el que esta cooperativa de segundo grado a la que pertenece pretende dotar de herramientas tecnológicas al sector para hacerlo más rentable. Especialmente, para beneficio de los más de 1.600 ganadores que forman parte de las seis cooperativas extremeñas y dos andaluzas que lo forman, con unas 800.000 cabezas de ganado reproductoras.

Por una parte, el proyecto se centra en determinar la capacidad reproductiva del animal y por otra su aptitud cárnica, «ya que yo siempre digo que un animal, para que sea un buen productor, debe tener una correcta reproducción», señala Beatriz.

En este sentido, la investigadora considera que un macho puede ser muy bueno en calidad de carne y de lana, pero si no tiene una reproducción viable, no va a transmitir su potencial, «y no va a dejar descendencia o dejará poca». Por este motivo, desde EA Group consideran importante que los ganaderos que se dedican a la venta de animales tengan claro «que antes de tener un reproductor este debe poder transmitir sus valores genéticos a su descendencia». En este sentido, López considera que si solo se aplica una selección morfológica o visual «hay mucho campo de la genética que se queda al azar, y no hay un dato que te corrobore si el animal tiene algún problema».

Es en este punto donde entra en juego el material tecnológico que cada mes llevan hasta las explotaciones que pertenecen al Núcleo de Genética del Programa de Cría de la cooperativa, y por el que pasan los ejemplares de macho merino, principalmente, y en menor medida precoz (Fleischasfcaf). Para ello han recibido 215.600 euros en ayudas para desarrollar el proyecto de I+D+i denominado 'Mejora de la calidad del macho reproductor ovino mediante selección basada en ecografía inteligente'. La iniciativa cuenta con una inversión de 275.527 euros.

Más rentables

Y es que, en definitiva, se trata de criterios económicos para mejorar la rentabilidad del productor. De ahí que se apliquen objetivos empresariales, «ya que somos una empresa formada por ganaderos, y si el ganadero es más rentable también lo es la cooperativa», recuerda López.

Con ello se busca disminuir el gasto que se genera en una explotación en sanidad, alimentación, manejo o mano de obra «porque si el ganadero siempre se gasta dinero en futuros reproductores que van a ser viables, es algo bien invertido. Pero si lo gasta en animales que van a tener algún defecto, cuanto antes lo detecte antes lo aparta y se elimina el gasto», concluye la técnico.

Pero antes de todo ello, ya se han hecho estudios preliminares tanto del potencial reproductor como de carne, para ver cómo encajar el proyecto en nuestra realidad «porque veíamos que en España aún no se ha desarrollado nada en estas áreas».

Por eso, en 2013 se comenzó con un proyecto novedoso para valorar la calidad del esperma de los carneros adultos directamente en explotaciones, ya antes solo se hacía en los centros de testaje. A ese proyecto innovador trata de completar el actual estudio. El problema –explica– está en las herramientas para animales jóvenes, «ya que en el área de reproducción son demasiado jóvenes para hacerles espermogramas por su edad, ya que trabajamos desde el destete hasta la primera cubrición o su madurez sexual».

Es en ese rango donde encaja perfectamente el proyecto que llevan a cabo en la actualidad. A partir de una herramienta no invasiva a base de ecografías, simplemente a partir de una imagen, se obtiene una información en reproducción y en carne.

Por un lado, con el ecógrafo es posible predecir la madurez y la capacidad de reproducción mediante análisis testiculares, para ver si tendrá un buen o mal esperma. Con respecto a la carne, también se hacen ecografías en las diferentes posiciones de la canal del animal. Se relacionan parámetros de profundidad de músculo con mediciones de grasa de cobertura, que permiten sacar medidas relacionadas con el peso vivo del animal. Una vez hecho el trabajo de campo queda analizar las imágenes y los datos obtenidos. Ahí es donde aún se encuentra en fase de desarrollo el proyecto de esta empresa, avanza Beatriz.

Un software

El siguiente paso será crear un software o metodología que ayude a una persona con poca experiencia a saber si las mediciones son o no correctas. En ese caso, se pretende que sea el equipo tecnológico el que indique si la imagen está tomada correctamente o si hay que descartarla «para que el animal no sea puntuado negativamente sin serlo, debido al error de un operador con poca experiencia». De este modo, la máquina llegará a contar con unos rangos que identifiquen cuándo el animal está dentro de los parámetros exigidos o fuera de ellos.

Para el desarrollo del software se cuenta como colaborador con el Consorcio Mercantil de Huesca SL (Humeco).