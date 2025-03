Comienza la lucha contra el virus del mosquito Culicoides

José Tomás Palacín Sábado, 5 de agosto 2023, 20:26 Comenta Compartir

A principios del mes de julio, agricultores, ganaderos y cazadores extremeños empezaron a recibir noticias poco halagüeñas: un mosquito de la familia Culicoides estaba transmitiendo una enfermedad vírica infecciosa que hacía que a los animales, tanto domesticados como salvajes, empezaran a sentirse desorientados, hinchazones en hocicos y, finalmente, la muerte.

En un primer momento, se pensó en la enfermedad de la lengua azul que tantos estragos causó en Extremadura hace unos años. Pero los veterinarios, pendientes de lo que ya empezó a suceder en Andalucía el pasado año —sobre todo en Cádiz y Sevilla–, dieron con el virus: era la llamada enfermedad hemorrágica epizóotica, también conocida por sus siglas EHE.

Explotaciones bovinas de Higuera de Vargas, Monterrubio de la Serena, Fuenlabrada de los Montes y Montánchez se han unido al primer foco que se localizó hace medio mes en Monesterio, pero ya no se notificarán más: solo quedar seguir notificando a la administración y, sobre todo, tener cautela: la enfermedad ha venido para quedarse, pero no tendrá una incidencia superior al 5%. Además, la ganadería estabulada puede sobrevivir con un fármaco. Pero ¿qué hacer con los animales menos controlados?

En Extremadura ya se están empezando a probar nuevas soluciones, como el ensayo del que trata este reportaje. Se trata de un producto creado a base de productos terpénicos, extractos vegetales, que funciona como un repelente, y que se ha probado en una finca extremeña que cuenta con ganadería y que también está dirigida a la caza mayor.

El producto, de Asfertglobal, está distribuido por MBAgro. Su socio fundador, Fernando Montero de Espinosa, cuenta que es un repelente 100% dedicado a la agricultura. «Pero, en este caso, como vamos a abordar una problemática que está en fincas, sobre todo cinegéticas, y también en fincas ganaderas, hemos tenido que encontrar un producto que esté catalogado como abono CE; que un particular pueda comprarlo en cualquier sitio, establecimiento e incluso por Internet y que no tenga ningún residuo perjudicial ni para mamíferos ni para aves».

En cuanto a la aplicabilidad, están probando en fincas cinegéticas que normalmente tienen ganaderías. Ahí es donde abordan el problema del «vector», esto es, el mosquito Culicoides, ya que en agricultura también tratan mosquitos con estos productos. «Por lo tanto, nosotros ya sabemos que si el vector entra en contacto o se acerca a la zona donde hemos tratado, el mosquito va a ser repelido o va a morir. Por eso estamos seguros de que va a funcionar».

Parte del por qué hacen estos tratamientos con repelentes es porque el mosquito nace y eclosiona en zonas húmedas, incluso directamente en el agua. Si bien no está realmente demostrado que el Culicoides ponga el huevo directamente en una charca, sí se sabe que en zonas de humedad, ese huevo necesita una temperatura determinada y humedad para eclosionar. Con lo cual, cualquier zona con humedad, con agua estancada, es un foco perfecto para que este vector se reproduzca. Y transmita la enfermedad.

«En una finca donde hay ganadería y animales salvajes, como ciervos, la problemática es que el mosquito pica a la vaca. Si la vaca está infectada, el vector –la hembra, que para poner huevos necesita la proteína de la sangre– «chupa» y va a las zonas de humedales, donde se queda», explica Montero de Espinosa.

Es entonces cuando el mosquito infectado puede ir a otra vaca. Un problema que ya está «solucionado», ya que se puede tratar porque existen productos farmacológicos registrados para este virus. Por otra parte, puede ir a un venado o a cualquier otro animal salvaje. «Y no hay forma de estabular y tratar estos animales, de ahí que lo que estemos atacando sea esa fase en la que el mosquito o va a eclosionar o se va a posar para poner huevos».

Por su parte, Ignacio Rojas, director técnico de Asfertglobal en España, señala que el foco principal de infección de la EHE es el punto de agua. «Lo que intentamos es repelerlo, que no se reproduzca y bajar la población, por lo que infectarían menos, básicamente», resume.

En las zonas donde haya un producto aplicado el mosquito se irá, ya que tiene un olor que al insecto no le gusta. Al final, cabe recordar que todo lo que sean insecticidas fitosanitarios siempre van a tener un perjuicio contra la fauna y la flora de la zona. «El insecticida no entiende de mosquitos o de otros insectos. Pero nuestro producto no mata: repele, que no es lo mismo. Y no deja reproducirse. Un producto cero residuos, lo puedo asegurar», admite.

En cuestión de un mes verán si esta idea funciona al 100%. «La gente que está en el campo son los que saben de verdad qué irá ocurriendo. Una vez funcione, habrá que replicarlo para todo el suroeste español. Confiamos, pero ya veremos».

La parte cinegética

José María Gallardo, presidente de Fedexcaza, explica que, en un principio, estaban asustados. «Empezamos a estudiar documentos y bibliografía sobre la enfermedad hemorrágica epizóotica y vimos que en el ciervo de cola blanca, en EE UU, tenía una mortalidad de hasta el 90%».

Sin embargo, tras hablar con la Junta –que se reunió con otras comunidades y con el mismo Ministerio– se tranquilizaron, ya que la mortalidad rondaba menos del 5%. Por eso empezaron a informar sobre la enfermedad y cómo ganaderos y cazadores debían actuar, como atomizar humedales o tratar rascaderos y bañaderos. «No hay que ser alarmista, pero sí monitorizar la enfermedad».