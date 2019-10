Freno a la voluntad de reciclar residuos agrarios ANÁLISIS AGRARIO El sector ha pedido poder gestionar los residuos agrarios a los que ahora no está obligado. Pero su compromiso medioambiental se ve frenado por la Administración, porque esa gestión no se puede hacer hasta que no se aprueben las correspondientes normativas JUAN QUINTANA Lunes, 28 octubre 2019, 08:51

En pleno debate sobre el cambio climático, sobre la suficiencia alimentaria y sobre el papel que juega la agricultura en estos retos, hay muchos factores que influyen de forma directa. Uno de ellos es la recogida de residuos agrarios para su tratamiento y reciclaje, tal como ya se ha puesto de manifiesto en la Estrategia de Economía Circular.

En la actualidad el único residuo cuya gestión está regulada es el de los envases de fitosanitarios. Se realiza a través de Sigfito, una entidad sin ánimo de lucro puesta en marcha de forma preceptiva, por fabricantes, envasadores y comerciantes de productos fitosanitarios, Este sistema tiene una doble finalidad: por un lado, facilita a una serie de colectivos el cumplimiento de las obligaciones en materia de recogida y reciclaje, evitando posibles sanciones; y por otro, ayuda a preservar el medio ambiente y favorece el desarrollo sostenible de nuestra agricultura.

En 2018, más de 152.000 agricultores han colaborado para reciclar alrededor de 4.000 toneladas de residuos de envases, lo que supone que se han gestionado mediante este sistema el 60% de los envases de fitosanitarios. Un muy buen dato, si se considera que los objetivos impuestos por la Unión Europea para estos residuos es del 65% en 2025.

El problema es que, hasta la fecha, el resto de los residuos agrarios no están obligados a ello. Es el caso de los envases de semillas y fertilizantes, pero también de otros muchos, como las trampas para insectos, tuberías, plásticos, utensilios, etc., que no disponen de un sistema de responsabilidad ampliada del productor.

Al menos, la nueva directiva de envases publicada en 2018 obligará a que en 2025 se gestionen todos los envases, como semillas, fertilizantes, biocidas, etc., aunque habrá que ver si el Gobierno español llega a tiempo para trasponerla, algo que por el momento no queda nada claro. En todo caso, la lástima es que haya sido necesario esperar tanto tiempo.

Sigfito y el propio sector productor, representado por Asaja, COAG y UPA, entre otros, se han adelantado y han pedido al ministerio el poder gestionar el resto de residuos agrarios. La paradoja es que por el momento y mientras no se aprueben las normativas correspondientes, esta gestión no se puede hacer, por lo que, pese a la voluntad del sector, los residuos siguen siendo un problema para el medio ambiente. Una incongruencia que nos muestra como el compromiso medioambiental de los propios generadores de residuos se ve frenado por la, con frecuencia, lenta gestión administrativa.

Pero todavía es más loable esta voluntad recicladora si se considera la complejidad de dicha labor. La responsabilidad ampliada del productor afecta de igual manera al agricultor, considerado empresario agrario, y por ello está sometido a las mismas obligaciones, que a las grandes empresas generadoras, agrarias y no agrarias.

Hay que recordar que una importante fracción de los residuos abandonados en el campo y de los que terminan llegando al mar provienen del sector agrario, por lo que cuesta entender que en este contexto, y ya bien entrado el siglo XXI, todavía no se haya implementado la adecuada gestión de los mismos.

Otro problema es que la gran variedad de residuos agrarios hace necesario tener un conocimiento profundo de los mismos, de su impacto real en el medio ambiente y de su reciclabilidad, tanto tecnológica como de procesos. En este sentido el reciente acuerdo entre Sigfito y Global Nature para profundizar en estas cuestiones va a ser un importante acicate para poder planificar y poner en marcha la gestión de los mismos, una vez la norma lo permita.