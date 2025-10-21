Fruit Attraction consolida su liderazgo con 121.137 profesionales La feria experimentó un aumento del 5% en representación de países, destacando la presencia de países europeos

Fruit Attraction 2025, organizada por Ifema Madrid y Fepex, cerró su 17ª edición con un nuevo récord histórico de participación registrando la asistencia de 121.137 profesionales procedentes de 152 países, lo que supone un incremento del 3% y un aumento del 5% en la representación de países respecto.

Del total de visitantes, el 49% fueron internacionales, un 7% más que en 2024, reflejando el creciente carácter profesional y global de la cita. España mantuvo una presencia destacada, con Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña como principales regiones participantes, mientras que los profesionales internacionales procedieron de Europa, principalmente de Italia, Francia, Países Bajos, Reino Unido, así como de otras partes del mundo como Perú, Chile, Brasil y Sudáfrica.

La oferta expositiva también registró cifras históricas, con 2.485 empresas expositoras de 64 países ocupando 78.212 metros cuadrados netos, lo que representa un crecimiento del 11% en superficie y del 13% en número de expositores.

Además, Fruit Attraction ha permitido ofrecer una plataforma de impulso y expansión internacional con el 'Programa de Compradores Internacionales', con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ICEX y FEPEX, que atrajo a Madrid a 600 grandes compradores, jefes de compra retail, importadores y mayoristas de 58 países. En este marco destaca también el programa 'Países Importadores Invitados', que este año han sido Malasia y México.

El programa de jornadas técnicas y congresos, junto con Factoría Chef by #alimentosdespaña, reunió a más de 3.200 asistentes en un total de 95 sesiones, en las que se abordaron las principales tendencias en innovación, sostenibilidad, logística y tecnología hortofrutícola.

Protagonismo del tomate

El tomate fue el gran protagonista de esta edición, elegido como Producto Estrella por su valor gastronómico, nutricional y cultural, y por representar la excelencia y sostenibilidad de la producción hortofrutícola nacional.

La feria ha sido también escenario de múltiples reuniones sectoriales, destacando la celebración del Comité Mixto de frutas y hortalizas de Francia, Italia, España y Portugal, en el que participaron representantes de las asociaciones de productores y comercializadores de los cuatro países junto con los responsables de las administraciones.