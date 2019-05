En el reino animal y en el vegetal, al igual que sucede en la medicina humana, también existen enfermedades sin cura, a pesar del enorme esfuerzo y los grandes recursos invertidos por las farmacéuticas de estos sectores. Son menos conocidas que las grandes enfermedades que penden como espada de Damocles sobre la población del siglo XXI. Sin embargo, los problemas sanitarios suponen un gran quebradero de cabeza para el sector primario, ya que conllevan importantes costes preventivos y paliativos. Todo ello sin considerar las grandes pandemias sanitarias que han tenido impacto directo en la salud de las personas, como las tristemente conocidas crisis de las vacas locas, gripe aviar o en menor escala, la crisis de los pepinos.

En la actualidad nos enfrentamos a dos de ellas que amenazan al sector ganadero y al agrícola, aunque no suponen un riesgo para la salud humana. Por un lado la Xylella fastidiosa (XF), una bacteria que ha causado grandes daños en olivos, sobre todo en Italia, pero también Francia, Portugal, y en España en frutales, en particular en Baleares y en la costa mediterránea. En todo caso, una seria amenaza para el estratégico sector olivarero español. Desde 2013, en que fue detectada en la región italiana de Apulia, y tras varios años de expansión controlada, continúa sin ser eliminada al no existir tratamiento que la erradique, tal como reconoce la propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

En la búsqueda contra reloj de una solución que proteja el estratégico sector del olivar, se investiga en tres frentes. Por un lado para conseguir la completa eliminación de la bacteria, por ahora sin éxito. En segundo lugar, con el objetivo de reducir los síntomas, en lo que se han alcanzado ciertos avances. Por otro lado, en el desarrollo de variedades de olivos más resistentes a su ataque.

El segundo caso que ha tenido tremendas consecuencias para el sector ganadero, es la peste porcina africana (PPA). Una enfermedad que aterrizó en Lisboa proveniente de África en 1957, extendiéndose a otros países europeos, entre ellos a España.

Se trata de una enfermedad vírica muy contagiosa con una tasa de mortalidad casi del 100%, que afecta a los cerdos y jabalíes, pero que tampoco se transmite a los humanos, según la Organización Mundial de Sanidad Animal.

En la actualidad y tras más de medio siglo desde su aparición, todavía no existe una vacuna, pese a que están en marcha diferentes proyectos de investigación que continúan buscando la cura. En esta situación de indefensión veterinaria y al igual que sucede con la XF, las autoridades apuestan por la prevención, aplicando estrictas y onerosas medidas de bioseguridad para evitar la propagación.

Las consecuencias para las zonas productoras donde se detecta un foco son catastróficas, ya que se paraliza la exportación de animales procedentes de ese territorio. Algunos Estados extracomunitarios han llegado a prohibir todas las importaciones relacionadas con el porcino procedentes del país afectado. En la actualidad España exporta derivados del porcino a más de 130 países por un valor superior a los cinco mil millones de euros, siendo el segundo productor de la Unión Europea (UE) y el cuarto a nivel mundial.

Ahora la PPA avanza en la UE a través del movimiento de jabalíes, y crece de forma alarmante en toda la zona asiática, con el enorme peligro de transmisión a otros continentes.

Son solo dos ejemplos, pero dos casos muy significativos por su alto impacto, que vuelven a poner sobre la mesa la importancia de la investigación en sanidad animal y vegetal, tanto desde la empresa privada, como por parte de los organismos públicos, con programas de investigación bien diseñados y con suficientes recursos.