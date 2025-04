Encinas de regadío para regenerar la dehesa

La dehesa va desapareciendo lentamente. Enfermedades como 'la seca', junto otros factores como el cambio climático, no hacen más que agravar una situación todavía reversible. ... Ya hay muchos estudios e investigaciones para aplacar el empeoramiento de este ecosistema típico sobre todo de Extremadura. Pero, ¿y si la solución fuera crear encinas más fuertes, más productivas y con una mayor capacidad de crecimiento? Cicytex lleva unos cinco años trabajando en ello: meter las encinas en regadío. Y a ver qué pasa.

«Esto es parecido a lo que ya se hizo con el olivo y otras especies que eran de secano. Está funcionando bastante bien. La dehesa está en problemas, la producción de ibérico no tiene unas bellotas muy estables por los cambios en el clima. Es una posible solución: utilizar agua, de manera responsable y sostenible, para regenerar más rápido la dehesa con nuevas encinas», explica Henar Prieto, responsable del Área de Agronomía de Cultivos de Regadío del Cicytex.

Si alguien plantara una bellota en una dehesa tardaría de quince a veinte años mínimo en empezar a producir bellotas. Son especies que tardan en empezar a producir. Pero a los dos años de empezar el proyecto, las encinas de Cicytex empezaron a dar bellotas. Y, ahora mismo, tienen una producción por hectárea que supera por mucho lo que produce una dehesa. El riego por goteo ha sido clave.

Las encinas tardan unos veinte años en producir frutos, Cicytex lo hace en dos

Una dehesa tradicional produce 250 kilos de bellota, en seto son 3.000

Además, un aspecto fundamental para que este proyecto funcionara era intentar conseguir lo que se conoce como material clonal. Esto es, que básicamente los árboles se parezcan mucho genéticamente entre sí. En el proyecto lo logran a través de los injertos: cultivan una bellota y sobre ella, sobre su sistema de raíces, insertan un trozo de encina.

La cuestión es que en la dehesa todas las encinas que hay son de semilla –por dar una explicación más prosaica, cada una es de su padre y de su madre, no son homogéneas–. Por ello, al pasear por la dehesa, uno se puede encontrar con variedades productoras, improductivas, precoces, etcétera. De ahí que este ecosistema tenga una producción media-baja de bellotas.

Con el injerto, consiguen tener ya seleccionado un material bueno de una encina que saben que pueda dar mucha bellota o que esta además sea dulce, entre otras características. Y si encima produce rápido gracias al riego, mejor.

Tres ensayos

En la Finca la Orden se pueden encontrar tres zonas bastante diferenciadas, perfecto para cuando un agricultor o un ganadero se presente para ver el proyecto y comprobar cuáles son los pros y los contras de la iniciativa.

En la primera zona ya se ve mucha heterogeneidad: encinas pequeñas, alguna que se muere, unas con más hojas, otras con menos. Todas bajas, cada una es diferente. En cinco años solo dos plantas de esta parte han dado alguna bellota. Las demás ni eso. Y están regadas, como las de las otras zonas, el factor diferencial que hace que la encina sea más productiva y crezca antes.

«En estas la clave es el injerto, no es homogéneo. De todos modos, si caminaras por una dehesa y vieras una encina plantada desde hace cinco años, no estaría del tamaño de estas. Y eso que siguen siendo bajas», explica, por otro lado, Juan Manuel Pérez, técnico responsable del ensayo, mientras muestra las encinas.

En la segunda zona, las encinas –ordenadas, como si fuera en intensivo– no parecen tener cinco años. Parece que tienen veinte. «Aquí hemos tenido tres combinaciones, porque la idea que tenemos es hacer ensayos de riego, que es nuestro fuerte: diseñar esas estrategias con el agua, y ver exactamente cómo tenemos que regarlos para que lleguen a una producción buena y estable y que, además, no consuma mucho», apunta la investigadora.

De hecho, en esta parte de la finca se puede comprobar que han llevado a cabo un sistema de cultivo –unas 330 plantas por hectárea– que «se debería extrapolar a todas las plantas leñosas en las que utilizamos cubiertas vegetales. Asimismo, intentamos minimizar el uso de químicos para que exista más biodiversidad... Se ha intentado respetar un sistema bastante sostenible», asegura.

En la tercera y última zona las encinas se apelotonan. Es el sistema de la encina en seto. Henar Prieto indica que, al igual que el olivo se ha metido en un seto y ha funcionado, probaron a ver si la encina podía funcionar. En total, 1.500 plantas por hectárea, y todas con una dotación baja de agua.

Ampliar El proyecto tiene una gran capacidad de producción de bellotas. PAKOPÍ

Como se ha apuntado, la dehesa tiene una producción media-baja de bellotas. En el campo, Prieto y Pérez especifican: «La producción media de una dehesa puede estar de 250 a 600 kilos por hectárea. Nosotros, en el quinto año, estamos con producciones en intensivo en torno a 2.000 kilos por hectárea. Y en seto estamos a 3.500 kilos por hectárea de media. No estamos ni siquiera en el tope máximo de producción, no hemos llegado al techo».

Diferentes usos

Estas plantaciones pueden tener varios destinos. Si en un momento dado un agricultor quiere producir bellota puede plantar encinas en una dehesa y regarlas, garantizando que se tiene una cantidad mínima para mantener a los cerdos, que es lo que en realidad da dinero.

Normalmente se calcula que para poder tener una dehesa en buenas condiciones esta puede soportar una carga ganadera que oscila entre medio cerdo y un cerdo y medio por hectárea para montanera. «Con nuestros niveles, podríamos tener hasta ocho por hectárea», especifica Prieto.

De todos modos, este modelo es totalmente distinto a una dehesa tradicional. En Cicytex lo que hacen, y quieren dejarlo claro, es que generan información para que luego el sistema se adapte a la realidad. «Esto no es crear una dehesa alternativa, aunque puede tener muchos usos».

Por ejemplo, combinar ambos modelos. «Se puede tener una dehesa digamos 'normal', pero una hectárea como la nuestra que puede producir mucha bellota y apoyar a la parte tradicional. Sabemos que hay grandes productores que están haciendo este tipo de plantaciones precisamente para apoyar y garantizar que se puedan producir los jamones 100% ibéricos».

Ampliar En la finca usan sensores para medir la humedad del suelo. PAKOPÍ

Hasta ahora el problema era conseguir la planta correcta que se pueda producir comercialmente. De hecho, ya hay empresas que lo hacen, aunque sin regarlas. «La encina es cara actualmente, aunque está bajando de precio. Está en torno a diez euros. Un olivo, por ejemplo, cuesta un euro. Bajará en cuanto las técnicas sean mejores y podremos tener encinas por seis euros. Hace cinco años costaba 20 euros, por poner en contexto», calcula Pérez.

Otra opción es que, en lugar de tardar veinte años en producir, empiecen a soltar bellotas lo más pronto posible. Si hay un poco de agua, se puede ir regando de forma sostenible para dejar de hacerlo cuando llegue la primera cosecha.

La cantidad necesaria de agua sería el punto donde la encina se desarrolle correctamente pero sin derrochar, señala Prieto. Una vez que empiece a producir, se puede dejar de regar, o ponerle un riego deficitario donde con una dosis mínima haya el máximo beneficio. Las plantas, además, están micorrizadas: esto significa que artificialmente se busca la asociación entre los hongos y las raíces para que se capten mejor los nutrientes.

Además, serían encinas más resistentes, incluso a la seca. De hecho, el proyecto tiene posibilidades de incorporarse a estudios sobre esta enfermedad porque si hay un patrón de resistencia se podrían injertar y, del mismo modo, tener una planta productiva y fuerte. «Es interesante porque en el alcornoque sí que están más estudiados los factores de la resistencia, y se pueden sacar patrones factibles. Si vemos que funciona, se pueden matar dos pájaros de un tiro», razona Pérez.

Sin embargo, no es lo que se buscan. No directamente, al menos.

«Nosotros lo que hacemos es injertar. Ponemos una planta sobre otra para que sea más productiva. Lo hacemos en tres ensayos diferentes, y son homogéneas en dos de los tres porque es la misma planta la que injertamos, no cambiamos su genética», matiza el técnico del ensayo. En definitiva, que van combinando con el riego para ver qué encina es la mejor.

Otra derivada de esta investigación es ver la posibilidad de utilizar la encina como alternativa a otros cultivos. Un posible uso importante. En Cicytex están evaluando el consumo hídrico de la encina y cómo habría que gestionar el agua y los abonos, porque nunca se había hecho. Y han descubierto que no necesitaría mucho riego para obtener producciones.

«Ahora hay nuevos regadíos que tendrán dotaciones inferiores de agua, como los del Guadiana. A lo mejor es una nueva opción. Muchas veces nos preguntan qué cultivo poner con poca agua. El olivo es un opción. Pero estamos llenando Extremadura de olivos. Esto una alternativa más. Y si empieza a existir un mercado, ¿quién no nos dice que la oportunidad está aquí?», se pregunta Prieto.

Rentabilidad

Pero ¿puede haber un mercado? Actualmente no existe como tal para las bellotas. «Es decir, no se dice públicamente. Pero en épocas que no ha habido bellotas se han traído desde Marruecos o de otros sitios», asegura la investigadora.

Pero como no hay mercado, no se sabe a cuánto van a pagar la bellota. Tanto Prieto como Pérez subrayan: «Ahora mismo al ganadero que tiene cerdos, tiene problemas de seca y tiene que aumentar la carga ganadera le interesa menos plantas. Para regenerar la dehesa, debe poner árboles donde se haya perdido, regarlos y en pocos años volver a tenerlas plenamente productivas. O tener una parte en la dehesa que sea más intensiva y que lleve por allí a los animales. O que los humanos empiecen a consumir las bellotas».