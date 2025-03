«Empezamos el año con unos recursos hídricos limitados»

ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Viernes, 14 de enero 2022, 10:44 Comenta Compartir

Hace apenas unas semanas, Natalia García-Camacho cumplía un año al frente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca. Meses marcados aún por la pandemia y con un 2022 en el que la falta de agua es la mayor preocupación, pero no la única.

–¿Cómo ha sido 2021?

–Cada cultivo tiene sus particularidades, pero ha sido un año con buenos rendimientos. Si bien, se ha visto ensombrecido por la subida de los insumos, sobre todo en el último trimestre del año, afectando de lleno a las cuentas de resultados de agricultores y ganaderos.

–En el caso de la ganadería.

–El porcino inició el año muy mal por la ola de covid, pero ya una vez que se abrió la hostelería y el turismo ha mejorado mucho. Para el vacuno ha sido un año complicado por enfermedades como el ántrax o la lengua azul, todo ello unido a los bajos precios y el alto coste de los piensos. Mientras que, para el ovino, se vio un incremento de las ventas a finales del año, pero volvemos a estar en bajada. Siguen con el mismo problema, el relevo generacional y encontrar personas para trabajar.

–Y por cultivos, ¿cómo ha sido para la fruta?

–Las expectativas para la fruta eran muy buenas, tanto en cosecha como en comercialización en Extremadura. Es cierto que la producción ha sido muy buena, excepto en algunas zonas de las Vegas Bajas en algunas variedades. El problema ha venido en la comercialización, que se esperaban unos muy buenos resultados y no ha sido así. Los precios no han sido los esperados.

–¿Y el arroz y tomate?

–Para el tomate ha sido en general una buena campaña gracias a la climatología favorable durante todo el invierno. Las lluvias de final de verano impidieron la recolección de las posturas más tardías, pero en general los rendimientos han sido buenos. El arroz aún está en negociaciones para los precios, pero los rendimientos han sido ligeramente inferiores a los del año pasado.

–¿Y en el resto?

–Los cereales y el maíz han tenido unos precios superiores a los últimos años, la cosecha en general ha sido buena, pero no se ha habido más rentabilidad. La aceituna ha tenido buenos rendimientos y los precios en almazara han sido similares a los del año anterior, pero en la aceituna de verdeo los precios han estado muy por debajo de lo esperado. Para la almendra el rendimiento ha sido muy bueno, pero el precio muy bajo también arrastrado por la pandemia. Otros cultivos como el brócoli se sostienen, pero no podemos hablar de incremento, en todo caso se ha puesto algo menos debido principalmente a la mano de obra que no hay, no por la productividad.

–¿Qué se espera de 2022?

–Comienza con mucha incertidumbre por falta de agua, que es el recurso vital. Empezamos el año con unos recursos hídricos limitados. En 2021 se pudo hacer una campaña más o menos normal gracias a las lluvias de primavera y al esfuerzo de los agricultores para ahorrar agua, pero en este 2022 empezamos con restricciones y mirando al cielo. Otra de las preocupaciones es la subida continua de los insumos, no vemos freno, y eso se nota en la cuenta de resultados. Estamos también inquietos con la PAC porque al final son cambios y todo cambio conlleva incertidumbre. El sector se encuentra ahora mismo con mucha incertidumbre en muchos aspectos que por desgracia no se pueden controlar por parte del agricultor ni del ganadero.