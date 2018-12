El ojo que todo lo ve Análisis Agrario Instalar cámaras en las explotaciones ganaderas y en los mataderos no parece la mejor manera de acabar con el maltrato animal JUAN QUINTANA Lunes, 17 diciembre 2018, 08:25

El llamado ojo que todo lo ve representa la omnipresencia del Creador. Ha sido utilizado en el cristianismo para simbolizar la Trinidad, en la masonería el Delta Luminoso, e incluso los egipcios como el Ojo de Horus. Y quizás ahora, pueda ser recuperado por algunas organizaciones en defensa de los animales. Me explico.

El bienestar animal en las explotaciones ganaderas, tanto en extensivo como en intensivo, no solo es una exigencia regulada a nivel europeo, sino que es un deseo compartido por todos los consumidores y sin ninguna duda por el colectivo de ganaderos e industriales. Si bien es cierto que antiguamente los niveles de exigencia en este campo eran muy bajos, no lo es menos que los negativos impactos sobre la propia empresa ganadera no eran tan conocidos, ya que un malestar animal conlleva importantes mermas productivas. En la actualidad el empresario ganadero se cuida mucho de tener un adecuado nivel de bienestar animal, y lo hace por muchos motivos. En primer lugar por sensibilidad, ya que la sociedad moderna ha inculcado importantes valores en el campo del cuidado y respeto a todos los animales, algo que antes no estaba tan arraigado. En segundo lugar porque el elevado nivel educacional y formativo de los ganaderos les hace entender la ventaja económica que supone el adecuado manejo de sus animales. En tercer lugar, por supuesto, por las normativas cada vez más exigentes; a veces en exceso.

A pesar de ello, no se puede obviar que hay excepciones, empresarios sin escrúpulos, con reducido conocimiento y dispuestos a saltarse la ley, que actúan de forma irresponsable y maltratan de forma consciente a los animales. Son un lacra para el sector y es el propio sector y sus organizaciones profesionales quienes toman la iniciativa para erradicarlos. También la propia Administración actúa de oficio a través de sus inspectores y de los mecanismos ejecutivos y sancionadores establecidos para tal fin. Por supuesto, mejorables.

Sin embargo, de ahí a pensar que el sector ganadero español y su industria operan con negligencia o incluso con dolo, hay un abismo. A raíz de unas imágenes difundidas por un grupo de defensa de los animales, sobre el manejo de corderos en un matadero segoviano, se ha promovido una iniciativa para imponer la obligación de instalar cámaras de vigilancia.

A priori suena bien, pero en la práctica tiene muchos peros. Para empezar, el coste que supondría para el ganadero o industrial, que tendría que añadirlo a la gran cantidad de gastos que ya asume como consecuencia de las políticas regulatorias de bienestar animal. En segundo lugar, porque a los desaprensivos tampoco les va a frenar, ya que la manipulación de imágenes es relativamente sencilla, como también lo es acondicionar el espacio que cubre una cámara y seguir manejando el resto de la explotación de forma inadecuada. Por otro lado, si se aplicara una norma en este sentido, con la administración vigilando desde dentro tu negocio de forma permanente, se abriría una puerta a aplicar medidas similares en otros muchos sectores. Entonces, ¿no nos estaríamos acercando a una sociedad como la reflejada por George Orwell en 1984, donde una Gran Hermano nos vigila y a su vez anula nuestra intimidad y por tanto nuestra libertad? Sería el ojo que todo lo ve, aunque en este caso no sería la deidad omnipresente, sino la Administración, que para algunos parece debe arrogarse algunas competencias divinas.

El real decreto de 2014 que adapta el reglamento europeo regulador del bienestar animal no recoge entre sus numerosas obligaciones la de instalar cámaras. Parece por tanto mucho más razonable abrir procesos de diálogo entre administración, consumidores, ganaderos en industria para poder mejorar las medidas de control que minimicen estos casos, que no olvidemos, son aislados.