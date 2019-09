Destruir cañones con moscas Trasladar la idea de que eliminar o reducir de forma sustancial el consumo de carne va a solucionar el problema del cambio climático es un gran error, si bien es cierto que es necesario buscar un mayor equilibrio en la alimentación humana con un objetivo tanto de salud como medioambiental. Pero las soluciones no serán sostenibles si se basan en minar a los sectores productivos JUAN QUINTANA Lunes, 9 septiembre 2019, 10:00

Nadie debería poner en duda que el cambio climático es uno de los mayores, posiblemente el mayor riesgo predecible, para el futuro de la vida en nuestro planeta. Por supuesto, la vida va a seguir, no hay que ser tan catastrofista, pero los desequilibrios que puede generar en la naturaleza llevarían al cambio del modelo de vida en un tiempo relativamente corto. La velocidad de deterioro de los sistemas vivos, y no solo de éstos, crece de forma exponencial según avanza su desgaste. Este hecho, junto con el enorme y desequilibrado crecimiento poblacional, hacen que el reto medioambiental sea mucho más que la visión de un nutrido colectivo de ecologistas, sino que debería ser el compromiso ejecutivo de los responsables de la gestión política y empresarial de todos los países y de todos los organismos internacionales. Por supuesto, en el momento actual estamos muy lejos de este escenario.

En este sentido, el informe emitido el pasado mes de agosto por el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU da en el clavo en muchos asuntos. Es imprescindible frenar el cambio climático y hacerlo en todos los frentes. Por supuesto también el agrario y alimentario. Por ello destacan que es necesario reducir el consumo de carne, tomar medidas en contra de la deforestación, etc.

El problema de estas recomendaciones es que se pueden sacar de contexto y a veces se llevan al extremo. En una sociedad acomodada como al europea, por tanto con gran sensibilidad ambiental, se corre el riesgo de que se asuma el dejar de consumir carne como una necesidad perentoria. Sería un gran error, si bien es cierto que es necesario buscar un mayor equilibrio en la alimentación humana, con un objetivo tanto de salud como medioambiental. Esta es una realidad indiscutible. Por ello, las personas que tienen una dieta desequilibrada y abusan de la carne o de cualquier otro alimento, deben ajustar su consumo y reequilibrar su alimentación. Sin embargo, no deben hacerlo aquellos que su diversidad alimentaria les permite beneficiarse de la variedad proteica y de otros nutrientes que ofrecen la carne, el pescado y los vegetales. La tendencia a irse a los extremos es bastante habitual, pero es un peligro cierto.

Por otro lado, la realidad es que hoy por hoy la contribución al cambio climático de la ganadería es importante, en torno al 5%, pero no el principal. Por ello, la reconversión de la producción y del consumo hay que hacerla de forma racional.

La especie humana no deja de ser una plaga con un cerebro desarrollado, que lamentablemente no lo usa para aprender a reponer los recursos consumidos. Es quizás en este campo donde el esfuerzo debería ser mayor y a donde buena parte los recursos públicos se deberían dirigir. Trasladar la idea de que eliminar o reducir de forma sustancial el consumo de carne va a solucionar el problema climático es, tal como diría un popular refrán dado la vuelta, destruir cañones con moscas. Las soluciones no serán sostenibles si se basan en minar a los sectores productivos que, al fin y a la postre, son quienes mantiene el empleo y la economía.

En todo caso, en un sistema donde el consumo de recursos aumenta de forma acelerada, debido al crecimiento de la población, mientras que los recursos naturales no pueden crecer de forma significativa. Por tanto, mantener el equilibrio a largo plazo es una quimera, que va más allá de racionalizar el consumo. Por supuesto, sin obviar que es un reto que hay que acometer para frenar el desequilibrio y ganar tiempo para encontrar otras soluciones que vayan más allá de nuestros límites actuales.