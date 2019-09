«Ahora se cosecha en 20 días lo que antes en dos meses» Nicolás Rodríguez, de Cosechadoras 'El Pollo'. :: S. GÓMEZ Nicolás Rodríguez Encargado de Cosechadoras 'El Pollo' Nicolás Rodríguez Martín lleva casi toda su vida vinculado al sector de las cosechadoras, teniendo actualmente a su cargo ocho máquinas SOLEDAD GÓMEZ Viernes, 27 septiembre 2019, 08:20

A sus 40 años, este maquinista de Los Guadalperales (Badajoz) lleva cerca de 30 años cosechando ya que, siendo un niño, cuando salía del colegio acompañaba a su padre a cosechar por las tardes, ya que su mayor diversión era subirse a una cosechadora. Entonces solo le dejaban mirar, hasta que poco a poco su sueño de niño se convirtió en su profesión.

-¿Cómo empezó en el negocio?

-Cuando acabé los estudios primarios decidí que no quería seguir estudiando y empecé en este sector porque era lo que me apasionaba. Primero empecé con una máquina que tenía mi padre, yo le ayudaba. Luego compramos una grande y poco a poco la empresa fue creciendo y ahora las llevamos entre los dos. En estos momentos tenemos ocho máquinas para recoger heno, girasol, maíz, etc.

-¿Por qué zonas se mueven con las máquinas?

-Ya no salimos fuera de la región porque acabamos un cultivo y empezamos en otro, tenemos trabajo suficiente, además de contar también con las empacadoras. Así es que solemos trabajar en 100 kilómetros a la redonda y más porque no podemos. Pero sí que antes hemos llegado a ir con las cosechadoras a Valladolid, León, Palencia o Salamanca.

-¿Cuándo comienza su campaña?

-Para mí empieza en abril y mayo recogiendo el heno y luego ya sigo con el trigo, el girasol, el maíz y el arroz, así es que casi no paramos. Y esos meses de menos actividad lo empleo en revisar a fondo todas las máquinas, por ejemplo las cadenas de rodaje o los órganos de trilla, porque el arroz tiene mucho desgaste. La puesta a punto la hago yo en mi propio taller.

-¿Cómo está viendo la cosecha de este año?

-Ahora estamos en plena campaña del arroz y ya también con el maíz. La verdad es que viene buena porque tiene mucho grano. Al no haber hecho mucho calor la cosecha ha granado bastante, y de hecho estamos segando mucha más cantidad de la que muchos agricultores pensaban. En cuanto a la calidad está siendo media.

-¿A qué hora comienza con la tarea?

-El arroz se empieza a cosechar sobre las 11.30 o 12.00 horas porque ahora que las noches son más largas y más frescas suele haber rocío si empiezas temprano y el grado de la humedad en el grano da alto y no se puede coger.

-¿Cuánta cantidad de arroz o maíz puede llegar a recoger?

-Las máquinas de arroz siegan más o menos dos hectáreas a la hora, dependiendo de cómo esté de cargado de kilos la parcela y del pasto que haya, ya que no todas las explotaciones están iguales. En una campaña puedo llegar a cosechar 500 o 600 hectáreas con una máquina que tenga buen corte. La misma campaña pasada estuve cosechando unos 23 días y la anterior 21. Ahora llevamos seis días de cosecha, por lo que aún quedan un par de semanas por lo menos.

-¿Hay mucha competencia?

-Ahora hay mucha competencia, pero también hay más explotaciones y más cantidad de grano, son más productivas y las cosechas son mejores.

-¿Ha pensado en ampliar el negocio?

-De momento voy a seguir con las máquinas que tengo, porque no te puedes meter en comprar mucha maquinaria para no poder amortizarla. Las campañas son cada vez más cortas y si antes nos tirábamos segando más de dos meses, ahora son poco más de veinte días, habiendo mucha más cantidad que cosechar.

-¿Tiene quien pueda seguir sus pasos?

-Mi hijo, que tiene ahora 17 años, tiene unas ganas locas de que poder llevar una cosechadora, pero yo no quiero que se meta en esto, quiero que primero estudie y luego decida. Pero por las tardes se viene muchos ratos conmigo a echarme una mano y a mirar, como yo hacía con mi padre.