El cordero ecológico pone rumbo al exterior

En el suroeste de Extremadura, 41 ganaderos cuidan ovejas y corderos que luego darán una de las mejores carnes del mercado, como suele suceder en la ganadería extensiva de la región. La salvedad en esta ocasión es que van más allá: son animales ecológicos, y ... Cordero Organic, quien se encarga de ello, es la primera compañía que se encarga de comercializarlos. Todavía es difícil hacer comprender la relevancia de este producto, pero año a año crecen los números de las piezas que exportan.

Galería de imágenes Imágenes Preparación del cordero ecológico José Vicente Arnelas

No se diferencia tanto de la producción convencional –Extremadura, en ese sentido, es una auténtica potencia de carne de ovino o vacuno en extensivo– pero sí hay varios matices. Eloy Palo, su director de exportación, indica que la principal quizá sea que sus corderos se alimentan de pienso ecológico, natural, sin aditivos ni químicos, obtenido de explotaciones que también son ecológicas. Pero hay más.

«No hay una diferencia de sabor muy acusada entre el convencional y el ecológico, aunque sí hay diferencias en los matices en cuanto al paladar, porque se trata de un producto diferente. Al producirse con este pienso, no tiene la misma terneza y sabor». Y es que habla de un producto que se sacrifica cuando es pequeño, cuando tiene entre tres a cuatro meses.

De los 650.000 corderos que cada año salen de la región, solo 20.000 son ecológicos

«Esto hace que sea muy atractivo para el consumidor, no hace falta madurarlo mucho en la boca para tragar, es suave. En un principio, se alimenta de leche materna y un poco después pasa a consumir pienso ecológico hasta que ya, acorde al mercado al que se dirige, adquiere un peso en vivo determinado. Y, una vez que lo alcanza, va al matadero, donde se sacrifica, y donde posteriormente se hace el despiece», explica Palo.

Asimismo, cuando habla de «sostenibilidad», se refiere al modelo de producción de este tipo de carne. Con él, ayudan a luchar contra la despoblación en las áreas rurales, pues es una actividad que da empleo a jóvenes de zonas menos urbanizadas.

Por otro lado, al tratarse de una práctica como la trashumancia, en la que hay que sacar a las ovejas en distancias de varios kilómetros y moverse de un punto a otro, por el camino van limpiando el terreno de pasto seco, de rastrojos de cereal, regenerando la tierra y luchando contra los incendios en verano, impidiendo que se propaguen por estas materias. «Ese pasto seco poco a poco se empieza a eliminar de las barreras por las que pasan estos animales, haciendo a la zona menos proclive a sufrir una catástrofe», especifica.

En auge

Juan Carlos Balmaseda, presidente de Cordero Organic, indica por su parte que la empresa nació en 2019 como una sociedad de ganaderos que comercializan su producción en ecológico. Y que responden a una necesidad real de dar salida comercial a esas explotaciones. Según él, son la punta de lanza en Extremadura, pero el objetivo es extender la idea a otras cooperativas y a comunidades limítrofes, como Andalucía o Castilla-La Mancha.

Una de las principales diferencias es el uso del pienso: natural, sin aditivos ni químicos

Palo añade que esa necesidad se debía a que se creía en el producto; y además porque era importante tener la posibilidad de contar con un producto único durante las 52 semanas del año. De hecho, asegura que actualmente son la única empresa de España que puede tener esta carne preparada para su venta durante todo el año.

«Con esa rotación, no sacrificamos una semana y congelamos y servimos durante varias semanas más, sino que durante todas ellas vienen animales vivos al matadero, y en todas se sacrifican, se crea un nuevo lote y salen a la venta».

El mismo año de su fundación, ganaron un premio en Malmö (Suecia) en una de las ferias de productos ecológicos más importantes del mundo. Les dieron el premio al producto ecológico innovador del año. Balmaseda afirma que aquello fue un «veni, vidi, vici». Como destaca el presidente de Cordero Organic, «por ahí afuera existe una sensibilidad muy fuerte con el tema ecológico. Pero eso no es que signifique un 'debe' para nosotros, sino un 'haber'. Por ahí fuera, la ganadería no es tan extensiva ni tan buena como en España, que es una auténtica potencia».

El mercado

El director de Exportación de la compañía indica por otro lado que sacrifican al año entre unos 15.000 a 20.000 corderos ecológicos –de los 650.000 totales que salen de Extremadura–, los cuales dan una media de 300 kilogramos por semana. El año pasado comercializaron como ecológicos 'solamente' 8 toneladas, 8.000 kilos.

«Lo que sucede es que ahora en Extremadura y en España –explica– es complicado hacerle ver al consumidor la importancia de consumir un producto ecológico. Porque, se quiera o no, hay una diferencia de precio. Lo ecológico es más caro, y después de la pandemia estamos en un contexto de crisis: hay mucha inflación y las familias priman más la cuestión económica».

No obstante, es cierto que hay varios nichos de mercado. En España tienen varios puntos donde consumen cordero ecológico todas las semanas del año, como Andalucía. Y también por algunas zonas de Aragón y Cataluña, que es muy apreciado, o en Madrid, aunque en menor medida.

Es más: sus corderos van al matadero todas las semanas del año, pero de cada cien que se sacrifican como ecológico no todos se venden así, solo una parte. «Al final, para poder dar salida a esa carne y que no se estropee, tenemos que venderlos como convencionales, aunque sean ecológicos todos». De todos modos donde tiene más salida es en Alemania y países escandinavos como Dinamarca, Suecia, Finlandia...

Balmaseda, por su parte, incide en la idea que lo ecológico tiene más predicamento en el extranjero que en España. Y que la idea es ir creciendo, pero que no se pueden dar saltos al vacío: hay que crecer en función de demanda por parte del consumidor.

«Es muy complicado convencer al consumidor, porque precisamente lo convencional está muy bien tratado en nuestra región y es un muy buen producto. Más bien obedece a las convicciones de cada uno. Tenemos futuro en el extranjero y en las colonias de extranjeros, como las que se encuentran en la Costa del Sol, por ejemplo».

Y, aunque sea un presidente de una asociación de ganaderos ecológicos que están comercializando su producción, no quiere decir que lo suyo sea muy bueno y lo convencional no, porque para él, no es así. «Digámoslo de otro modo: lo convencional es muy bueno. Lo nuestro es realmente buenísimo».

Tecnología

Por último, Palo destaca que en la producción ecológica hay dos procesos: desde que nace el cordero hasta que va al matadero sería uno; el otro, desde que se sacrifica hasta que se comercializa. Y la parte de I+D+i va dirigida a la mejora en origen, donde es más relevante mejorar la calidad del producto.

De ahí que los ganaderos de Cordero Organic aprovechen la infraestructura de EA Group, cooperativa ganadera, a través de un acuerdo comercial, para mejorar la calidad de su carne. Por ejemplo, en cuanto a los trabajos de mejora genética.

Hasta ahora, lo que se hacía era una selección natural por morfología –este cordero tiene ciertas medidas, por lo tanto, es mejor–. Sin embargo, actualmente se trabaja en selección asistida por marcadores en base a datos. Esto es, a través de la sangre, se hace un genotipado y se comprueban los marcadores genéticos que indican la calidad de la lana, carne y resistencia a enfermedades o abortos. Asimismo, hacen ecografías lumbares donde ven el porcentaje de carne y grasa; testiculares, para la fertilidad, y foliculares, para la lana.

Entre otras cuestiones, se está trabajando también en el uso de aditivos naturales para hacer más fuerte el sistema inmune del cordero. Una alimentación que se cuida no tanto para que el animal crezca, sino para que crezca con un sistema inmune robusto.

«Cualquiera puede pensar, ver y saber, y sobre todo la gente que lo conoce, que Extremadura es una potencia natural absoluta, con infinitas posibilidades. Ahí, prácticamente la ganadería ecológica se convierte en una simbiosis con el paraíso que es Extremadura. Que lo es», reflexiona Balmaseda.