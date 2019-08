La cooperativa Virgen de la Estrella espera una vendimia corta pero de buena calidad Juan María Zapata, en las instalaciones de la cooperativa . :: L. P. Juan María Zapata de Toro, su presidente, estima la reducción en un 20% para la uva blanca y un 50% para la tinta LUCIO POVES LOS SANTOS DE MAIMONA. Miércoles, 14 agosto 2019, 08:05

A pocas fechas del comienzo de la cosecha en el viñedo y el olivar, el presidente de la cooperativa Virgen de la Estrella de Los Santos de Maimona, Juan María Zapata de Toro, no tiene esperanzas de que sean grandes campañas. «La sequía está afectando al campo muy negativamente,. Va a haber una merma considerable en las cosechas con respecto a un año normal», vaticina.

Una escasez, que en el caso de la uva se va a traducir en un aumento de la calidad del fruto. «A pesar de algunas subidas bruscas de temperatura en el mes de julio, que quemaron numerosos racimos, estamos teniendo un verano en el que están bajando bastante las temperaturas nocturnas, condición fundamental para que la uva madure correctamente. Esperemos que siga así. La uva de momento está muy sana, tenemos una materia prima extraordinaria para hacer buenos vinos», asegura Zapata.

Zapata apunta que la reducción en la producción de uva blanca no será dramática. «No tendremos la debacle que tuvimos hace dos años, que estuvimos en la mitad que un año normal, pero sí esperamos una caída de producción en uva blanca de en torno un 20%, gracias a que hay muchas viñas nuevas que están entrando en producción», explica el presidente de la cooperativa Virgen de la Estrella. Pero sí la de uva tinta. «Al arranque de viñas tintas que se viene produciendo desde hace tres o cuatro años, hay que sumar una baja cosecha, con pocos racimos y de escaso tamaño. En nuestra cooperativa la merma será mayor, sobre un 50% en el conjunto de la cooperativa».

La cooperativa Virgen de la Estrella afronta la próxima cosecha sin vino en sus bodegas. «Afortunadamente, tenemos clientes que valoran mucho nuestros vinos a granel, por lo que no tuvimos problemas a la hora de venderlos». Algo de lo que no pueden presumir otros. «La campaña pasada fue extraordinaria en cuanto a cantidad, a nivel mundial, lo que provocó una fuerte caída de precios. A día de hoy, hay todavía mucho vino en las bodegas, las retiradas del ya vendido están siendo muy lentas, y no faltarán especuladores que esperen a que empiece la campaña para tratar de comprarlo más barato aún, por la necesidad de vaciar las bodegas para hacer sitio al mosto nuevo».

Zapata lamenta que la cooperativa no pueda crecer a través de su bodega. «En la sección de bodega no estamos creciendo significativamente, debido a que el cultivo de la viña está intervenido por la Administración. No podemos poner viñas a nuestro libre albedrío, sólo nos permiten replantar la superficie que ya tenemos. Además, el transporte de la uva desde otras poblaciones complica mucho la logística del agricultor, hay que manejar grandes volúmenes para que sea rentable. Tenemos una capacidad de unos quince millones de litros de vino, doce de blanco y tres de tinto, aunque este año estaremos lejos de llenarlos», concluye