Las comunidades se unen contra los aranceles de Trump

Luis Planas, ayer en Madrid. :: EP Los consejeros de Agricultura se reunieron ayer con el ministro Luis Planas para analizar el impacto de las tasas impuestas desde EE UU EFE Martes, 8 octubre 2019, 08:25

Madrid. La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de Extremadura, Begoña García, resaltó ayer la «unidad» mostrada por todas las comunidades autónomas frente a la propuesta de la Administración Trump de elevar los aranceles a diferentes productos españoles.

Así lo señaló García Bernal tras participar en Madrid en una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, y el resto de consejeros autonómicos.

«Hay unidad entre todas las comunidades en apoyo al Ministerio y al ministro en su negociación, pero teniendo en cuenta que la competencia exclusiva en política comercial corresponde a la Comisión Europea», precisó.

En su opinión, «no puede ser que el sector se vea inmiscuido en una guerra comercial por algo que nada tiene que ver con él», por lo que reclamó a Bruselas que defienda los intereses de los productores agroalimentarios de la UE.

La consejera cuantificó en 36 millones de euros el valor de las exportaciones extremeñas a EE UU con cifras de 2018, y advirtió de que el mayor impacto en la región se notará «en vino, aceite de oliva, aceituna y, en pequeña escala, en porcino».

«Pero estamos afectadas todas las comunidades (...) Por eso hay una defensa unánime, unas por un sector y otras por otro. Hay que recordar que la UE es el máximo exponente agroganadero del mundo», incidió.

Begoña García defendía, sobre todo, los intereses de los agricultores y ganaderos extremeños, pero Luis Planas tenía que hacer lo mismo con todos los españoles. «Es inaceptable la imposición de aranceles y desde el Gobierno de España haremos una negociación firme. En la reunión con las comunidades autónomas he constatado que estamos unidos. El sector agroalimentario no es el objeto de esta disputa, que es por el sector aeronáutico, y no tiene que ser la víctima de este conflicto comercial», aseguró Planas en rueda de prensa.

El titular de Agricultura precisó que el impacto económico rondaría aproximadamente los 765 millones de euros para el sector agroalimentario español, según los análisis realizados sobre datos de 2018, siendo los sectores del vino, aceite, aceitunas y cítricos, los más afectados por los aranceles de Trump, aunque también figuran en el listado productos como mejillón, almeja o preparados de pulpo y calamar.

«Hemos estado haciendo valoraciones y es difícil identificar todas las partidas, manejamos un dato de 1.000 millones, pero si nos referimos a 2018 sería de 764,5 millones de euros, pero no puedo descartar que en los próximos días esta cuantía se viera revisada», indicó Planas.

El ministro en funciones de Agricultura, que hoy se reunirá con representantes del sector, se desplazará mañana miércoles a Bruselas, acompañado de la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Mendez, para presentar ante la Comisión Europea las medidas necesarias y urgentes de respuesta ante las posibles tasas de la Administración de Trump.