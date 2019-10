«Cada vez hay más demanda de productos caseros y ecológicos» Jiménez mostrando algunos de sus productos. :: M.A.M. Producción artesanal de conservas Tras un periplo por diversos puntos de la península Mariángeles Jiménez recaló en Madrigal, pueblo natal de su marido M. A. M. Viernes, 25 octubre 2019, 10:39

Villanueva de la Vera. Esta emprendedora ha fundado Sabor Verato, empresa de producción artesanal de conservas naturales.

-Sus padres nacieron en Valdehúncar y Millanes, usted en Cáceres, pero se crió en el norte...

-Así es, mi padre era conductor de transportes especiales y me crié entre Bilbao y San Sebastián, aunque luego también estuve viviendo en Madrid, Navalmoral,...

-Y finalmente en Villanueva...

-Llegué aquí cuando tenía 26 años. Vivía en Navalmoral con mi marido y él decidió abrir un taller de cerrajería de aluminio aquí. Yo trabajaba en un almacén de venta al por mayor y también daba clases de contabilidad en una academia, y nos venimos para Villanueva.

-¿Cómo surgió abrir Sabor Verato?

-Eso fue hace cinco años ya, y surgió porque veía la necesidad de abrir una industria de este tipo en la zona, ya que entonces solo existía otra en Guijo de Santa Bárbara. En esta comarca tenemos un montón de productores de verduras, hortalizas,... también frutales. ¿Por qué no una empresa de transformación y envasado?. Yo lo vi fácil, de hecho en casa ya elaboraba mis propias conservas. Además es que es lo más lógico. No tiene sentido traer tomates de Almería o calabacines de Murcia cuando los tenemos aquí al lado. Pienso que hay que dar valor a los productos de la zona, además de que con iniciativas como esta generamos una economía en la comarca.

-Ya son cinco años de andadura... ¿Cómo evoluciona el negocio?

-Pues la verdad es que de momento no nos podemos quejar. Trabajamos mi hermana y yo y con lo que se saca hay para pagar los dos sueldos y el resto de gastos, así que bien. Pero la verdad es que la comercialización no es fácil, máxime con un producto que por la zona hace más gente en su casa, que tienes que competir con los precios de los supermercados, etcétera. No obstante cada año vendemos muchos kilos de diferentes productos por toda España. En lo que va de año, por ejemplo, llevamos 5.000 kilos de tomate envasado. La verdad es que no puedo quejarme, la gente que prueba mis productos les gusta, así que repiten.

-¿Qué otros productos envasa?

-Lo que más vendo es tomate en todas sus variedades, pero hago de todo, y natural al 100%. Como productos curiosos podríamos destacar espaguetis de calabaza, patés de verdura, chutneys ,...

-¿Considera que este sector es una alternativa para la zona?

-Creo que sí, hay mercado para todo el mundo. Hay muchas cosas que hacer, no solo conservas. Productos animales, huevos,... Tan solo hay que aventurarse, dar el paso. Pero evidentemente hay que arriesgar un poco. Como decía mi padre, el que no cruza el charco no sabe si se va a mojar o no. Esto es el futuro, porque cada vez hay más demanda de productos caseros y ecológicos.

-¿Dónde vende su producción?

-Mayoritariamente fuera, por la zona muy poco, aunque va creciendo. El 90% lo vendo en Madrid, además de Cáceres, Badajoz, etcétera. También trabajo para otras marcas que me piden que envase su producto, como hago con la crema de calabaza de una finca de producción ecológica. También voy a promocionar y vender mis productos en una página web, www.saborverato.com, que ahora está en construcción.

-Y la materia prima... ¿Es de la zona?

-Toda, menos lo que es imposible, como el azúcar [ríe]. Aquí tenemos todo tipo de vegetales, ¿para qué ir fuera a buscarlo?. Lo bueno es que de este modo conoces a la persona que lo siembra y como lo hace. ¿Que mejor garantía podemos tener?.

-Se ve que está involucrada. Tanto que es presidenta del Clúster de Artesanía Alimentaria...

-Sí. A través de Alimenta Extremadura (así se llama el clúster) asesoramos a emprendedores, mediamos con la administración en materia de leyes, normativas, etcétera, y estamos a disposición de todos los artesanos y productores para lo que podamos ayudarlos. Pueden contactarnos a través de la web http://extremaduraalimenta.es/, de facebook, etcétera. Para lo que necesiten.