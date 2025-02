El campo retoma las protestas por los costes de producción y la próxima PAC

Celestino J. Vinagre Jueves, 2 de diciembre 2021, 10:57 | Actualizado 22:16h. Comenta Compartir

Regreso al pasado. El campo recupera la protesta en la calle tal y como dejó de hacerlo en febrero de 2020. Entonces, a las puertas de una pandemia universal, en Extremadura se vivían capítulos efervescentes de manifestaciones agrarias por lo mismo que ahora, los bajos precios, y sin que estuviera activa la ley de la cadena alimentaria que, entre otras cosas, prohíbe vender por debajo de los costes de producción. Pero la manifestación de hoy en Mérida, sin incidentes, y con cerca de 3.000 asistentes, agregó nuevas demandas.

La pandemia, sanitaria y económicamente, ha creado una tormenta perfecta que está golpeando a toda la sociedad. Singularmente, a agricultores y ganaderos profesionales, cuyo trabajo ha sido vital para evitar el desabastecimiento en los meses de confinamiento, reclaman que se les reconozca y se les ayude. O, al menos, no se les perjudique.

Bajo esa idea y con una nueva reivindicación, la que la nueva PAC no recorte fondos, el campo extremeño se manifestó, otra vez, y amenaza con hacerlo a corto plazo si la situación no se revierte. Con una subida media de un 32% de los piensos para el ganado; un 20% de las semillas o un 48% de los abonos, más el encarecimiento de los carburantes y de la electricidad, al campo no le salen las cuentas.

Falta de rentabilidad

En la mayoría de los sectores la rentabilidad no es posible a pesar de que hay algunos cultivos como los de cereal que han vivido un año extraordinario por los precios recibidos y otros ganaderos como el del porcino ibérico que empieza a repuntar.

En el conjunto de España, Asaja, UPA y COAG han convocado manifestaciones en el invierno. En Extremadura, la capital emeritense fue el escenario elegido esta mañana para una protesta convocada tanto por organizaciones que consiguieron representatividad en las elecciones al campo (Asaja Cáceres y APAG) como otros colectivos que no lo hicieron (La Unión). Además se sumaron agricultores de las Vegas Altas del Guadiana (Aseprex o Agryga) y del Jerte. Se pusieron al frente de una pancarta con el lema 'En defensa de nuestro campo'.

Una apreciable dotación policial vigiló el desarrollo normal de la protesta y fue aún más llamativa en su punto final. Agentes antidisturbios y ocho furgonetas de la Policía Nacional, más un enjambre de vallas, se colocaron delante de Presidencia de la Junta, en la plaza del Rastro.

Ampliar Agricultores y ganaderos congregados frente a la sede de Presidencia de la Junta, protegida por una hilera de furgones policiales. j.m. romero

La protesta inició su recorrido a las once de la mañana desde la Consejería de Agricultura. Recorrió la avenida Reina Sofía (antigua travesía de la N-V) para terminar en pleno centro de la capital de Extremadura. Dirigentes agrarios de PP, Ciudadanos, Podemos y Vox se sumaron a ella.

A las 13.35 horas terminaron los discursos de los representantes de las organizaciones convocantes. Todos coincidieron en señalar que habrá más acciones de protesta tanto en Extremadura como en el país si la situación del sector agroganadero no mejora.

Mensaje

Ángel García, presidente de Asaja Cáceres, destacó los efectos de las protestas del campo para propiciar cambios en las políticas agrarias. Por su parte, Juan Metidieri, presidente de Apag, habló de una PAC que hará que los profesionales del campo pierdan dinero. Por su parte, Luis Cortés, secretario técnico de La Unión, afirmó que la situación del campo es insostenible por los costes de producción y por los bajos ingresos.

Los convocantes de la manifestación coincidieron en acusar al Gobierno de Vara de no ayudar al campo regional y no actuar frente a lo que consideran discriminación a los agricultores y ganaderos frente a productores de países que no pertenecen a la UE.

La manifestación se produjo casi dos años después de la anterior movilización general de agricultores en Extremadura. Sucedió el 21 de febrero de 2020, antes que aflorara la pandemia del covid. Acabó con lanzamiento de botellas y palos de manifestantes a la Policía en Mérida. Un periodista resultó herido por un botellazo. Tres días antes, se produjeron cortes de tráfico en las autovías A-5 y la A-66 y el 29 de enero hubo graves incidentes en Feval, en Don Benito.

Ampliar Guillermo Fernández Vara, esta tarde. J.M .ROMERO Vara: "Entiendo que la gente sea reivindicativa" El presidente de la Junta ha recibido esta mañana a representantes de las organizaciones convocantes de la manifestación. Se ha entrevistado con ellos en Presidencia de la Junta. Estos le han entregado una tabla reivindicativa con medidas concretas para, señalan, mejorar la situación. Antes, en los discursos de esta mañana, los representantes agrarios había tachado de incompetente a Fernández Vara. "Respeto las protestas y el derecho que tiene la ciudadanía a manifestarse. Lo entiendo. Entiendo que la gente sea reivindicativa y eso, al final, acaba haciendo posible que desde arriba (en referencia a los gobernantes) sepan que hay problemas", ha explicado Vara en rueda de prensa. El jefe del Ejecutivo extremeño ha defendido que la Junta está haciendo "un verdadero esfuerzo para intentar tener la mejor PAC posible. Seguramente a algunos les parecerá mejor, y a otros peor pero, en cualquier caso, soy de los que piensan que debemos remar todos en la misma dirección desde cauces de diálogo y respeto".