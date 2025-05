El campo abre las puertas de Feval

Don Benito amanecía esta mañana con un gran despliegue policial para garantizar la seguridad de la manifestación del campo tras los incidentes ocurridos el pasado ... 22 de febrero durante la visita de Pedro Sánchez.

Sin embargo, agricultores y ganaderos completaron su recorrido de forma pacífica, sin incidentes y con los agentes acompañando la marcha a unos metros de los manifestantes que caminaron desde la estación de autobuses hasta Feval donde hoy comienza una nueva edición de Agroexpo que no ha tenido inauguración oficial ni visita de autoridades en este arranque.

La petición de precios justos y la convocatoria de una mesa de la sequía a nivel regional han sido los principales reclamos de la manifestación convocada por Asaja (APAG Extremadura Asaja y Asaja Cáceres), La Unión Extremadura, Aseprex, Agryga, asociación Agricultores de Don Benito y la Asociación de Agricultores del Valle del Jerte y Comarcas Norte extremeñas.

«No podemos depender de una mesa nacional. Pedimos que se den soluciones de una vez por todas a los problemas que tenemos en el campo», ha dicho Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura, que ha pedido que se convoque la mesa de la sequía a nivel regional.

Agricultores y ganaderos se veían respaldados también por estudiantes, sanitarios, vecinos y mayores de los edificios como la residencia de ancianos, el centro de especialidades o el instituto que se encuentran en la avenida Alonso Martín de la localidad pacense de Don Benito. «El campo somos todos», han gritado entre aplausos desde los balcones.

«Necesitamos certidumbres a corto plazo, que los agricultores sepan qué vamos a poder hacer. Muchos han empezado a preparar las tierras y no saben si van a tener agua para poder regar», ha declarado Natalia García-Camacho, presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca.

«No vamos a dejar tirados a más de 5.000 agricultores sin poder La mesa de la sequía de Madrid no nos vale», ha afirmado Luis Cortés, presidente de La Unión Extremadura. «Es una manifestación muy tranquila, no vamos a reventar Feval, pero si la semana que viene no tenemos convocada la mesa de la sequía que sepa la Consejera que vamos a ir a Presidencia».

La llegada a Feval se producía dos horas después, sin la situación vivida hace dos años cuando tuvo lugar un enfrentamiento entre manifestantes y antidisturbios.

A las puestas de la institución, micrófono en mano, han intervenido representantes de todas las asociaciones convocantes con un discurso en el que se han repartido las reclamaciones justo después de realizar un minuto de silencio por la situación que vive Ucrania. Todos ellos han reivindicado la ausencia de violencia en esta manifestación, además de pedir soluciones para los problemas del agua o la subida del precio de los insumos. Por otra parte, se ha hecho referencia a la ausencia de UPA-UCE en esta manifestación.

«Si los campos se quedan vacíos, dentro de unas décadas ya no hay quien lo arregle. Hacéis muy bien todos en estar aquí porque os tienen que oír». Eran las palabras del párroco y escritor, Jesús Sánchez-Adalid, encargado de poner el broche a la manifestación ya a las puertas de Feval.

Finalizadas las intervenciones y pese a que las puertas de Agroexpo llevaban algo más de dos horas abiertas, los manifestantes han dado por inaugurada la que consideran como su fiesta y han comenzado a recorrer unos pabellones que respiraban ya cierta normalidad tras dos años marcados por la pandemia.