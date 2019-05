Una campaña de tomate continuista

Ya se ha dado el pistoletazo de salida en la campaña de tomate para industria de este año en Extremadura, cultivo en el que somos líderes. Con los contratos ya cerrados, los agricultores están en esta fecha trasplantando los plantones y las explotaciones tomateras empiezan a llenarse de verde.

Es uno de los cultivos estrella de la agricultura de nuestra región, que siempre hemos mimado y que está muy programado para que el desarrollo de este cultivo no sea uniforme y no genere colapsos de volumen de tomate en las industrias transformadoras.

Y en ello, las cooperativas somos indispensables, ya que aglutinamos el 63% de la contratación realizada en esta campaña, destinando más de 14.400 hectáreas a este cultivo, lo que supone también el 63% de la superficie regional de tomate.

Una campaña en la que la tendencia va a ser continuista, ya que la producción y superficie será muy similar a la del año pasado, mientras que los precios también seguirán en la misma línea. En concreto, la contratación de tomate en Extremadura en esta campaña 2019 asciende a 2.043.790 toneladas, según los primeros datos de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura. Esa contratación total de tomate en Extremadura representa un ligero descenso respecto a la campaña anterior, toda vez que la contratación inicial en 2018 fue de 2.044.733 toneladas.

Estos mismos datos de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura confirman también un descenso en la superficie de tomate contratada, aunque muy bajo, concretamente del 1%, al pasar de las 22.907 hectáreas contratadas al inicio de la campaña 2019 a las 22.876 hectáreas de este año.

Ahora sólo hace falta que el tiempo acompañe a este cultivo, ya que aún no hay demasiado plantado por la incertidumbre en el sector ante la evolución climática de la primavera tras las últimas lluvias. No olvidemos que el año pasado hubo que replantar mucho por las tormentas que se registraron, ya que el cultivo del tomate es sensible a los problemas meteorológicos. Pero tenemos muchos meses por delante y es aún muy pronto para determinar qué pueda pasar y cómo será el desarrollo de la campaña.

Lo que sí tenemos claro desde el sector extremeño de tomate para industria es que hay que buscar una mayor rentabilidad para el agricultor con el incremento de los rendimientos. Es por lo que estamos apostando desde las cooperativas, porque el precio que se paga al productor se mantiene mientras que los costes aumentan, tanto de gasóleo como de nitratos, abonos, etc. Sin duda, hay que sacar más kilos y para eso es fundamental el manejo de las tierras y del cultivo y ahí la labor de las cooperativas con sus agricultores socios es muy importante.

Tendríamos que buscar la fórmula para que podamos rotar tierras, con el inconveniente de que no todas las tierras sirven para tomate, por así decirlo. Pero sí es cierto que una hectárea 'nueva', como quien dice, que se ha rotado, produce 10.000 kilos más que una hectárea que no. El ejemplo está en Andalucía, que está aumentando sus rendimientos gracias a la rotación.

Tenemos una importante competencia en Andalucía por los kilos de producción y en Portugal por la superficie destinada al cultivo, ya que allí la explotación media de tomate tiene unas 60 hectáreas mientras que en Extremadura la media es de 30.

En cuanto a las industrias extremeñas, este año han contratado 2.068.065 toneladas de tomate, un 1,6% más que la campaña pasada, en la que la contratación inicial ascendió a 2.035.683 toneladas. Las cifras de contratación en las cuatro industrias del sector cooperativo -Carnes y Vegetales, Pronat, Tomalia y Tomates del Guadiana-, ascienden a 743.261 toneladas, lo que representa el 36% de la contratación de las industrias de la región respecto al inicio de campaña del año pasado.

A esta producción, las industrias cooperativas destinan 8.346 hectáreas, lo que supone el 36% de la superficie total industrial de tomate, que asciende esta campaña a 23.200 hectáreas.

Y ya por último, si hablamos de mercado, las perspectivas son buenas, o mejores que las que teníamos el año pasado por estas mismas fechas. Parece que los mercados internacionales están reactivándose por la equiparación entre el dólar y el euro y porque los stock han bajado mucho a nivel mundial. Con ello, los precios están repuntando un poco tras un par de años bastante malos.

El tomate es, como decía, uno de nuestros cultivos estrella y tenemos que hacer todo lo posible para seguir siendo competitivos.