Aunque su vínculo con el campo viene de antes, Valentín Sánchez llegó a la agricultura tras una de las crisis de la construcción. Ahora, con ... 36 años, este agricultor natural de Mengabril no se arrepiente de la decisión tomada, pero reconoce los sacrificios que conlleva esta profesión.

–¿Cuándo empieza a trabajar en el campo?

–Me dedico a la agricultura desde hace unos ocho años. En parte, me viene por tradición familiar porque desde pequeño estaba con mi padre, que tenía tierras, y le acompañaba. Después, estuve dedicado a la construcción y en una de las crisis terminé trabajando con mi suegro en su explotación agrícola. Cuando él falleció, yo seguí en el campo. Fui aprendiendo y es una decisión de la que no me arrepiento, aunque es cierto que es una profesión que no te deja disfrutar realmente de la vida.

–¿A qué cultivos se dedica?

–Tomate, maíz, también cereal de invierno y, en su día, también hacíamos algo de arroz. En el caso del cereal de invierno fue también a raíz de la falta de agua.

–¿Cómo fue la pasada campaña?

–En mi caso, bastante bien en cuanto a rendimiento, también en los precios que subió algo, pero es cierto que en el tomate pones una gran cantidad de dinero para ganar muy poco. Entonces, un año que te venga mal, ya no levantas cabeza. Depende de muchas circunstancias y de cómo venga el año, pero los márgenes no suelen ser muy amplios.

–Fue una campaña con restricciones, ¿pudo sembrar con normalidad?

–Yo pude sembrar en una parte el 60%, en la zona del canal de Orellana, y el 100% en el canal del Zújar. El problema es que hasta que se toma una decisión en cuanto al riego, se da una incógnita que no sabes lo que puedes hacer. Entonces, ante la duda, echas el cereal; una vez que lo tienes sembrado, no lo vas a voltear para echar otro cultivo con tan poco margen.

–¿Cómo será este año?

–Partimos con retraso, porque teníamos que empezar a plantar el 3 de abril y hemos empezado con las labores la semana pasada. Vamos a contrarreloj y el plan de siembra se va a tener que retrasar. Estamos con bastante retraso respecto a lo que sería una campaña normal. Pero cómo terminas de preparar todas las tierras si amenaza con un montón de agua y luego tienes que volver a repetir el mismo trabajo.

–¿Será una campaña normal?

–Este año podremos sembrar el 100%, pero es cierto que los precios han bajado, algo que no tendría que haber ocurrido, se tenían que haber mantenido. No va a ser una campaña normal porque ya vamos con retraso, ya deberíamos tener todo hecho y ahora nos vamos a otro ciclo, otras fechas y otras temperaturas. Tampoco sabemos cómo va a ser la meteorología más adelante, pero nos tenemos que adaptar.

–¿Y para el resto de cultivos?

–La situación del cereal es buena, por el agua que está cayendo y también la primavera ha sido muy buena. Para el maíz, la verdad es que te desmotiva un poco, porque el precio genera más incertidumbre.

–Es un agricultor joven, ¿cómo ve el relevo generacional?

–Lo veo mal. La gente joven, por lo general, no quiere esta profesión y, además, necesitas mucha maquinaria para poder arrancar y hacerlo de cero es imposible.