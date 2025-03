Aprendió a trabajar en el campo con su padre y, años después, se quedó con la explotación agrícola. Un camino, el de la tradición familiar, ... que Plácido Javier Hurtado cree que es el único para dedicarse a la agricultura. Natural de Don Benito, a sus 53 años, afronta este verano una nueva campaña de tomate.

–¿Cómo llega a la agricultura?

–Por tradición familiar, porque mi padre tenía una explotación; o la dejaba o seguía yo. Entonces, decidí cogerla yo. De esto hará más de 25 años.

TOMATE«La fábrica llega hasta donde llega, mientras que el tomate está todo para cogerse ya»MAÍZ«Es la primera vez que no siembro nada de maíz porque los precios están por los suelos»

–Le viene entonces de familia, como a muchos.

–Sí, es que no hay otra manera. Nadie se monta una explotación de la nada, es imposible. El relevo generacional está fatal porque la gente cada vez tiene menos ganas de trabajar en el campo, nadie quiere coger una explotación.

–¿Con qué cultivos trabaja?

–Actualmente, tomate, maíz, cereales y olivar. Hay que diversificar para poder vivir del campo, debido a la nueva PAC y todo lo que conlleva.

–¿Cómo está siendo en su caso la campaña de tomate?

–Tengo 25 hectáreas y, de momento, parece que la campaña va bien, pero es cierto que está haciendo demasiado calor, sobre todo, en este mes de agosto. Esto está provocando que se estén adelantando las producciones y se esté juntando mucho tomate.

–Es una situación complicada.

–Sí, es difícil porque la fábrica llega hasta donde llega, mientras que el tomate está todo para cogerse ya.

–¿Cómo está siendo la calidad?

–Es muy buena, pero con tanto calor, se están abrasando los tomates. Es cierto que la producción está siendo, en principio, más alta que la del pasado verano.

–¿Y los precios?

–Los precios han bajado algo con respecto al año pasado; si se mantienen así, podremos seguir, pero las perspectivas son malas. Yo no he optado por reducir la superficie, porque nuestra fábrica, aunque ha bajado el precio algo, ha sido poco respecto a la pasada campaña.

–¿Y cómo es la situación del maíz?

–Es malísima; de hecho, este año es la primera vez que no siembro nada porque los precios están por los suelos. Hablamos de más de 100 euros menos por tonelada respecto al año pasado. No se habla tanto, pero la situación del maíz es infinitamente peor que la del tomate.

–¿Se plantea retomar este cultivo?

–Tiene que cambiar mucho la situación, pero sí me gustaría volver al maíz, un cultivo que he tenido toda la vida. Ahora mismo, no se cubren gastos, necesitas una barbaridad de producción para hacerlo, con lo que esto conlleva de riesgos y de falta de rentabilidad. La alternativa ha sido el cereal, que también tiene unos precios similares, pero conlleva muchos menos gastos y menos dinero. A lo mejor no sacas, pero al menos no arriesgas.

–¿Y el olivar?

–La situación del olivar ahora mismo es que vemos unos precios desorbitados, quizás por la poca producción que hay a nivel mundial. Lo entiendo y puede ser que le venga bien al productor, pero esto repercute luego en el consumidor.