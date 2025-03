Se buscan melones en las Vegas Altas

Antonio Gilgado Mérida Sábado, 5 de agosto 2023 | Actualizado 07/08/2023 10:32h. Comenta Compartir

En marcha ya la campaña de melones y sandías en Extremadura. Los agricultores de las Vegas Altas cortan las primeras matas que engordaron la fruta gracias a las lluvias de mayo. Servirán además estas producciones tempranas para abastecer a mayoristas sin nada que poner en el mercado.

Marca el rendimiento de precios los meloneros de Castilla-La Mancha, con volumen suficiente para negociar con las centrales en agosto. Se inundaron los melonares de Murcia y muchos miran ahora a Extremadura.

Pueblos con regadío como Los Guadalperales, en la comarca de Don Benito, con tradición todavía en la siembra.

«Todos los días me llama alguien para comprarme los melones»

Hasta la feria del pueblo se hace en honor a los meloneros. Aunque lejos de lo que supuso esta cosecha de verano hace años. Manuel Jesús Estrada tiene su finca cerca de Acedera. Todavía no ha sacado los primeros porque prefiere esperar. En dos semanas tendrán volumen y color para arrancar la mata. Mil plantas. Muy lejos de las más de ocho mil que ponía hace quince años. «Poco a poco se fue quitando porque no se vendía bien. Tiene un tronco enfermizo y tampoco se paga bien».

Se acabaron los años de grandes cosechas. Aunque solo ha puesto mil le llaman todos los días centrales que no son capaces de abastecer a los mayoristas para cargar alguna furgoneta. «Como este año no hay en Murcia hay fruteros que directamente nos piden a los agricultores para que les vendamos algo».

Mismo relato hace Pablo Gómez. Agricultor que mantiene los melones más por tradición que por rentabilidad. «Me crié con los melones. Interesaba tener muchas plantas, pero ahora es algo residual, como en toda la comarca. Los años de miles de kilos se acabaron».

Lo de este verano, explica, es un espejismo. «Las fincas de Ciudad Real y de Levante sacaban mucha mercancía y a nosotros dejaron de comprarnos. Por eso fuimos quitando».

Pablo sembró mil quinientas plantas en la primera quincena de mayo y su previsión pasa por tener algunas cajas ya la semana que viene.

Las que entran ahora en el mercado se plantaron en abril. Venta cercana. A los almacenes de la comarca. Nada para exportar fuera o para otras comunidades. «Ese mercado se perdió, nos pagaban a 0,10 euros por kilo, no era viable». Para entender el volumen de la escasez, este año se negocia la venta en campo a un euro. Diez veces más. «Es que no hay». Con esa ventana juegan en estos pueblos del Canal de las Dehesas, entre el río Gargáligas y Orellana. Poner las mata en abril para vendimiar en julio o en mayo para vender en agosto. Siempre lo hacen para evitar picos de producción muy largos que abarate el producto. Se supone que se pagan mejor los tempranos y los tardíos. Pero nadie previó el desabastecimiento en julio. No ha entrado mercancía en las fruterías y todo lo que se saca se vende pronto.

A Pablo, por ejemplo, le llaman todos los días fruteros de la comarca y del sur de Cáceres por si tiene algo que puedan recoger. Está siendo el mejor año para los meloneros porque se busca en el regadío extremeño lo que ya no hay en las zonas productoras.

Lo mismo le ocurre a David Grande. Su actividad principal es la nectarina en la zona de Madrigalejo. El melón lo mantiene porque cuando hizo la incorporación a las tierras de su padre mantuvo algunos contactos. Para sacar ocho o nueve mil kilos cada campaña como mucho. «Yo recuerdo que mi padre vendía más de treinta mil kilos aquí. Venían camiones grandes y se cargaban cada día. Ahora llenamos solo furgonetas. No se puede comparar».

Como sus compañeros de los pueblos cercanos, también le llegan todos los días mensajes al móvil por si tiene ya recolectados para vender. «Supongo que cuando la cosecha en Ciudad Real se acelere habrá menos necesidad, pero estos día atrás se notaba el mercado vacío. Hasta de cadenas de supermercado me han llamado».

Por lo que cuentan lo que llevan años sembrando, no es un cultivo fácil. Coinciden los agricultores que es una planta frágil. Se seca por el tronco y enferma con frecuencia. Riegan por goteo o a pie. Hay nuevas variedades más resistentes, pero la mortalidad sigue alta. Necesita tierra virgen y rotaciones muy largas. De seis o siete años. Otro problema añadido, al necesitar tanto tiempo para volver. Hay que sembrar en regadíos muy extensos.

La recolección se hace a mano. Se corta, se hacen carriles, se mete el tractor en el campo y se cargan los remolques. La previsión que manejan los meloneros de las Vegas Altas es recoger 50.000 kilos por hectárea. Hasta 80.000 han llegado alguna vez. No les preocupa mucho el rendimiento ahora porque manejan producciones pequeñas de venta rápida. Salen partidas de mil o dos mil kilos cada dos o tres días hasta que se acaban. En cajas. Se adaptaron por falta de compradores.

Redujeron la extensión y se reconvirtieron a la nectarina o el melocotón. Cuesta encontrar en esta comarca agricultores con dedicación exclusiva en verano a la sandía. Por eso les sorprende la expectación que han generado este año. Por la experiencia de otras frutas, creen que el consumidor dará la espalda a las variedades más caras. «No deja de ser algo estacional y ya sabemos que lo caro acaba hundiéndose en el mercado». No interpretan en esta escasez una oportunidad para revertir. Aunque la sequía persistente obligue a buscar nuevos mercados a los mayoristas, la dinámica que prevén es que el consumo se desplome.

Este verano coincidieron las tormentas de mayo en Murcia en el peor momento. Destrozó parte de la producción a punto de recogerse en la comarca de Lorca, donde se concentran las plantaciones más grandes de España.

Había contratos de suministros ya firmados que se suspendieron. No han tenido mucho margen los mayoristas para sustituir los proveedores. «Eso ocurre siempre en el campo, cuando una zona pierde cosecha por tormentas o granizo siempre hay otra que se puede beneficiar, el problema es que en Extremadura no hay volumen suficiente para sustituir lo que se ha perdido en Murcia». Conoce David con detalle la dinámica del mercado y la influencia de lo ocurrido en Lorca porque ha hablado en los últimos días con dos compradores que operan en la zona y le han explicado la situación.

Pero esta escasez no es solo por las tormentas. Explican los agricultores que influye también la limitación de riego por la sequía. Si en Extremadura se puso el año muy poco arroz, en el Levante hay explotaciones que han renunciado a la sandía y guardar el agua para otras opciones más rentables. «Se busca melón aquí, pero no lo tenemos. Nuestro mercado es un circuito muy corto, de proximidad».