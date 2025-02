Las bodegas extremeñas, en el escaparate nacional del vino

HACHE BENÍTEZ Lunes, 13 de junio 2022, 11:49 Comenta Compartir

En mayo, Ciudad Real se convirtió por unos días en referencia para los productores vitivinícolas del mundo al celebrarse la XI edición de Fenavin, la Feria Nacional del Vino; un evento monográfico que este año ha acogido a 17 empresas extremeñas.

Se trata de un evento que está en crecimiento según reflejan los datos y la opinión de los expositores «probablemente sea la más grande después de ProWein en Alemania», manifiestan algunos de los presentes. Todo ello sin perder su esencia, «que no es otra cosa que hacer negocio, que expositores y compradores vendan y adquieran vino, respectivamente», manifiesta José Manuel Caballero, presidente de Fenavin. «Es la que más marcas, importadores y exportadores reúne», comenta Óscar Argueta, director comercial de Cooperativa Nuestra Señora de la Soledad. Ha contado con la presencia de 1.874 bodegas procedentes todas las denominaciones de origen del país, lo han hecho en distintos formatos, individual, representada o agrupada. El grueso de las regionales han optado por esta última opción, «la asistencia por parte de Avante ha resultado esencial para apoyar la promoción y comercialización del sector vitivinícola de Extremadura», reseñan desde esta entidad pública y lo secundan desde Bodegas Ruiz Torres, una de las firmas extremeñas presentes en esta edición «el espacio expositor agrupa a las bodegas extremeñas y esto supone dar facilidades a los compradores a la hora de encontrarnos», esto ocurre «porque ellos van buscando vinos de las diferentes zonas de España».

Del 10 al 12 de mayo se han acreditado en Fenavin 115.534 personas, de los que 114.538 son compradores nacionales y 4.267 internacionales procedentes de 84 países. Ha sido un año complicado porque las bodegas aún no están al 100%. A la pandemia y subida de costes para llevar a cabo el proceso de elaboración, se les suma la ausencia de países destacados para el vino extremeño como Ucrania y Rusia debido al conflicto entre ambos países, a pesar de eso las cifras de participación son positivas. «Los tres días hemos trabajado bastante bien, no al 100% como otros años, pero ha sido fructífero», expresa Ruiz. La organización ha contabilizado 509.615 contactos comerciales. «A pesar de no haber sido un año bueno, habremos tenido aproximadamente 30 reuniones, no está nada mal. Lo mejor es que han sido muy variados, de distintos países», indican desde la bodega de Cañamero. «Es la feria en la que más negocio se hace», expresa Argueta. «Las exportaciones suponen para nosotros el 18% de nuestra cota de mercado. Esto lo hemos conseguido a lo largo de los años gracias a esta feria. Por ejemplo, a China exportamos una media de 8 contenedores y esto ha sido por los contactos directos aquí conseguidos y porque estos les han hablado de nosotros a otros compañeros de profesión».

Entre tantos expositores y compradores es esencial diferenciarse, captar la atención. Y aquí entra en juego el arduo trabajo previo de organización, pero también de investigación, sobre todo en el caso esta Feria Nacional del Vino. «Fenavin tiene un sistema bastante bueno donde están todas las empresas que asistirán a la feria, y nosotros tenemos la oportunidad de pedirles cita, la opción de enviarles información de la bodega, conocer qué tipo de vino están buscando, etc.» Este trabajo previo permite allanar el camino de la 'puerta fría' del stand ante compradores desconocidos, pero el trabajo no acaba aquí porque después hay que continuar con el proceso de venta. En esa preparación previa coinciden desde la Cooperativa Nuestra Señora de la Soledad mientras que añaden que es esencial «tener mucha oferta. Contra vinos de más renombre como Rioja o Ribera del Duero solo cabe ofrecer más calidad y precios más competitivos».

Otra cosa que destacan los asistentes es que «que no sea una feria excesivamente grande, permite a los importadores aprovechar los huecos libres entre cita y cita para pasar por el resto de los stands y conocer otras bodegas». Y ahí es donde existe la posibilidad de un contacto si previamente no se ha logrado. Después toca volver a casa con toda la información recabada y continuar las labores comerciales, algunas se pueden alargar más de lo previsto «hemos llegado a cerrar ventas al cabo de dos o tres años con clientes que he conocido en estos eventos. Apostamos por no perder el contacto y seguir trabajándolo y dio sus frutos». De ahí la dificultad de medir el retorno real de una feria profesional donde es muy raro venirse con un pedido. Se trata de una primera toma de contacto.

Muchos productores coinciden en que es más fácil vender vino de Extremadura fuera de España que dentro del país, sobre todo los blancos. Cuando uno viaja fuera de nuestras fronteras se puede comprobar este apunte. Aunque queda camino por recorrer, este hándicap se va superando muy poco a poco. Promocionar los vinos de la región en ferias profesionales es un buen comienzo para quitar estas piedras del camino.

