El Ayuntamiento de Mérida comunica las primeras multas por las protestas agrarias

Y llegaron las multas a los agricultores que pasaron con sus tractores por la ciudad de Mérida. Era algo que se venía hablando en el ... campo tras las protestas agrarias del pasado febrero, pero el grupo de manifestantes que llevaban tractores confiaban en que no les iban a sancionar. El 6 de febrero, tras haber cortado la autovía A-66, pasaron por la Avenida Reina Sofía siguiendo a los coches de Policía. Habían hablado con ellos, al parecer podían hacerlo. Pero llegaron las multas.

«La multa, de 200 euros, dice que el hecho es circulábamos a una velocidad 'anormalmente reducida, sin causa justificada, entorpeciendo la marcha de otro vehículo», cuenta Pedro Leo, agricultor de Mérida.

Su versión, asegura, es sencilla: «En un momento dado decidimos hacer un recorrido de acuerdo con la Policía Local, la Nacional y la Guardia Civil. Decidimos dar una vuelta sin meternos por el centro, solo por la Avenida Reina Sofía y la de Felipe VI y fue lo que hicimos, usando un solo carril, el que nos recomendaron».

Según Leo, las fuerzas del orden público derivaban el tráfico por el carril de la derecha. Todo el mundo, reitera, estaba de acuerdo con dicha marcha. «Pero a la altura del foro nos encontramos con un municipal que, con su teléfono, grababa el paso de los tractores. Ahí fue, estoy seguro».

El agricultor cree que, a mitad de camino, «alguien de arriba» dijo que había que multarles. «Nosotros íbamos detrás de la Policía y no podíamos adelantar, así que no entiendo la multa y lo de la velocidad. De hecho, lo hicimos por la tarde [la sanción apunta las 18.40 horas] para que hubiera menos tráfico. Hablamos con ellos, nos recomendaron hacerlo. Y nos multaron. Es absurdo, no tiene ningún sentido».

Otro agricultor sancionado, que prefiere no dar su nombre, coincide en que «no tiene sentido. La propia Policía nos acompañó, nos dijo que no habría problemas. Fuimos con total confianza, así que no lo entendemos. No había ni tráfico. El alcalde de Mérida debería pasar vergüenza por eso, más vale que en vez de ponerse con estas historias arregle los caminos de la ciudad. Pero estamos acostumbrados. Los agricultores estamos acostumbrados a pagar».

Ambos consideran Rodríguez Osuna, el alcalde, está detrás de las multas. «¿Por qué no da la cara y nos lo explica él? Eso es lo que debería hacer. Mandar a la policía para multarnos es muy fácil, que nos dé una explicación. Es que es absurdo», insiste el agricultor que mantiene el anonimato.

Ninguno de los dos ha pagado la multa de 200 euros, aunque con el pronto pago se les quede en 100. Piensan recurrir y llegar hasta el final. Otros compañeros, en cambio, han preferido pagarla y olvidarse del tema. «Yo hablo por mí. No iba ni el primero ni el último y no podía adelantar. Entiendo que incluso podrían multar al primer tractor. ¡Pero es que iba detrás de la misma Policía! ¡Ellos nos indicaban por dónde ir y por dónde no ir!», exclama Leo.

La versión del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Mérida, consultado sobre el número de multas que se pusieron a los tractores manifestantes ese 6 de febrero, se remite a unas declaraciones de Rodríguez Osuna del pasado marzo: «No tengo ni idea, la verdad. Yo ya creo que lo expliqué otra vez. Es decir, las multas que se han puesto son de tráfico y no las pone el alcalde, las ponen los policías locales».

Además, reiteró su «apoyo total al sector agrícola desde el Ayuntamiento de Mérida (…) También el Partido Socialista a nivel nacional, comparte todas las reivindicaciones del sector».

En cuanto a la Policía Local de Mérida, respecto al número de multas interpuestas su respuesta es que «actualmente, no podemos dar ese tipo de información«.

Los dos agricultores multados cuentan que eran alrededor de 50 tractores y que la mayoría han sido sancionados. «Si ha alguno no le ha llegado ha sido por un error administrativo».