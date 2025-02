Asaja en Extremadura lamenta que no tengan permiso para cortar autovías en sus movilizaciones

Asaja en Extremadura, con Apag Extremadura Asaja y Apag Asaja Cáceres, han lamentado que la Delegación del Gobierno en Extremadura haya rechazado su petición de ... realizar cortes de tráfico en diversas carreteras de Extremadura a partir del 9 de febrero. Estas organizaciones han convocado movilizaciones y actos reivindicativos desde ese día para protestar por la grave crisis que está atravesando el campo en todos los sentidos y que no sólo se divisa en Extremadura, sino en todas partes de Europa.

En concreto, han sido denegados los permisos de cortes en las autovías y sólo se conceden cortes en carreteras nacionales por tiempo de dos horas. Los convocantes había solicitado realizar cortes entre las 9.00 y 17.00 horas.

«Desde Apag Extremadura Asaja estamos muy sorprendidos por esta decisión de la Delegación del Gobierno. Consideramos que se está coartando directamente nuestro derecho de manifestación cuando el propio Gobierno de la nación, liderado por Pedro Sánchez, está amnistiando delitos de terrorismo», explican las organizaciones agrarias en un comunicado.

«Lamentamos esta decisión de la Delegación del Gobierno y no poder manifestarnos desde la legalidad. No en vano, no cesarán nuestras reivindicaciones», añaden.

Movilizaciones

Asaja en Extremadura ha convocado una serie de movilizaciones y actos reivindicativos que comprenderán cortes de carreteras programados durante los jueves y viernes del mes de febrero.

Este calendario de movilizaciones viene motivado por la «grave crisis» que atraviesa actualmente los sectores agrario y ganadero, «ahogados» por una reforma de la PAC que «no defiende» los intereses de agricultores y ganaderos, que es «perjudicial» para el consumidor, y por una Agenda 2030 que «deparará más limitaciones, restricciones y prohibiciones».

También por una Red Natura 2000 que «sólo ha traído problemas conocidos por todos en zonas rurales», según ha explicado este miércoles en rueda de prensa en Mérida el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, y el presidente de APAG Asaja Cáceres, Ángel García Blanco.

Así, reivindican la derogación de la Ley de Restauración de la Naturaleza y el reglamento sobre el Transporte de Animales Vivos; y piden al Gobierno de España la modificación de la PEPAC; cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria; y la mejora en la bonificación del gasóleo agrícola de forma indefinida, entre otros puntos.

Cortes de carretera

El viernes 9 de febrero comenzarán las movilizaciones con cortes de carreteras. En la provincia de Badajoz habrá cortes en la carretera N-430 a la altura de Valdivia; y en la carretera N-432, en el cruce de Feria con Fuente del Maestre. Habían pedido también permiso para interrumpir el tráfico en la autovía A-66, a la altura de Almendralejo, pero les ha sido denegado.

Con respecto a la provincia de Cáceres, había solicitado poder cortar la autovía A-66, a la altura de Hervás; en el área del Gallo en Casar de Cáceres; y en la autovía A-66 a la altura de Navalmoral de la Mata, pero finalmente no podrán hacerlo.

Juan Metidieri ha comentado que los problemas continúan siendo los mismos del año pasado y tiene claro que la movilización «masiva» es el «único antídoto» para que se escuchen dichos problemas en «altas instancias», informa en nota de prensas APAG Extremadura Asaja.

«El año pasado logramos hacer importantes movilizaciones ante la situación por la sequía y, gracias a las mismas, conseguimos muchas ayudas para el sector. Esperemos que nos escuchen de nuevo», ha señalado.

Metidieri también ha lamentado que los acuerdos comerciales internacionales sigan provocando «los problemas de siempre», como la «alta» exigencia en trazabilidad para el campo extremeño y «excesiva libertad» para los productos que proceden de terceros países. «Esto nos tiene hartos y cabreados a los agricultores extremeños. Sólo hay que mirar la cantidad de explotaciones que se están cerrando en Europa por estos motivos», ha afirmado.

También critican que se destinen fondos nacionales a financiar proyectos de regadío en países como Marruecos.

El presidente de APAG Extremadura Asaja tiene claro que «no nos vale con estar un día en Madrid y reivindicarnos. Tenemos que ser persistentes porque vemos como nuestros políticos hacen lo contrario de lo que dicen. Estas manifestaciones que empiezan en Extremadura ya las estamos viendo en otros puntos de Europa. Somos muchos», ha incidido.

De igual modo, Ángel García Blanco ha dejado claro que «la vida de los agricultores puede suponer el hambre de todos los consumidores». «Ya lo vimos en pandemia. Ya veremos si es necesaria la famosa venganza del campo», ha señalado.