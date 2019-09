Asaja espera que Sánchez venga el jueves a la región «cargado de ayudas» para paliar sequía REDACCIÓN BADAJOZ. Lunes, 30 septiembre 2019, 09:21

Asaja Extremadura espera que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, venga el próximo jueves a la región «cargado de ayudas para paliar la ruina económica que está produciendo la sequía».

En un comunicado, la organización agraria adelanta que lamentaría que la presencia de Sánchez en Extremadura, para inaugurar la Feria Agroganadera de Zafra y para protagonizar un mitin de partido en Cáceres, se quedara solo «en un puro acto de propaganda electoral en plena precampaña para las elecciones del 10 de noviembre». A su juicio, la presencia del presidente del Gobierno en funciones en Zafra debería «convertirse en una gran oportunidad para que se concreten unas ayudas que son muy necesarias para los agricultores y ganaderos de Extremadura, cuyas producciones se encuentran en una gravísima situación por la falta de lluvias continuada desde hace ya muchos meses, lo que está produciendo unas pérdidas irreparables». El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, considera que no sirve de excusa que el Gobierno se encuentre en funciones para no aprobar partidas presupuestarias que mitiguen esta ruina. Recuerda que tanto en el pasado periodo electoral como en este, el Gobierno de Sánchez ha aprobado en los consejos de gobierno, en los denominados 'Viernes Sociales', medidas para subir el sueldo a los funcionarios y otras partidas para paliar desastres sociales que han ocurrido en España. «Afrontamos un drama, y como tal tiene que ser solucionado de inmediato, y no poner como excusa la repetición electoral», asegura.