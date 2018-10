Asaja denuncia problemas en el cobro de la PAC por la falta de personal de la Junta La organización agraria ha señalado que el 42 por ciento de los agricultores beneficiarios no han cobrado la mitad del pago único EFE Martes, 30 octubre 2018, 16:36

La organización profesional agraria Asaja Extremadura ha denunciado hoy que el sistema de cobro de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) «está bloqueado casi en su totalidad por la falta de personal« en la Junta, lo que provoca que haya impagos a los agricultores y a ganaderos.

Mediante un comunicado, la entidad ha señalado que el 42 por ciento de los agricultores beneficiarios no han cobrado la mitad del pago único y el 47 por ciento el pago verde.

Esto en el caso de los 53.295 profesionales extremeños que formalizaron «en tiempo y forma» los expedientes PAC.

Ha solicitado, además de mayor dotación de personal en la Dirección General de la PAC de la Junta, «acorde al volumen de trabajo», aumentar las capacidades de los servidores on-line y un equipo informático propio.

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en Cáceres para denunciar esta situación con la actual campaña de la PAC, que, a su juicio, ya supuso «un auténtico suplicio» en el tiempo de su tramitación.

Ha recordado que, tras paradas «masivas», «imposibilidad» de grabaciones y duplicidades informáticas, hubo que prorrogar la tramitación durante quince días «ante la imposibilidad de llevarla a cabo».

Es, a su juicio, una situación de «falta de capacidad» de los servidores y «ausencia» de un equipo de informático propio de la que advirtieron a la Junta y que se ha «agravado», a su juicio, tras seis meses, por la falta de personal.

Para Asaja, la mayor parte de los impagos proceden de incidencias, algunas de las que se están tramitando como consecuencia de cruces informáticos.

Estas son comunicadas a los agricultores a través de las entidades colaboradoras para su subsanación y suelen ser contestadas en el plazo de diez días y a partir de ese momento pasan al «cajón del olvido», ha señalado.

Así, se acumulan «por miles» a la espera de su resolución y pasan a los funcionarios encargados de esto, «grandes profesionales con una dilatada experiencia y que, con las restricciones de personal que han efectuado, no dan abasto»

«Es imposible grabar los documentos para subsanar los trámites que se cuelgan en las aplicaciones y que se registran telemáticamente. Al no grabarse, no se subsanan y no cobran los agricultores y ganaderos», ha agregado.

El presidente de Asaja Extremadura ha preguntado que dónde va el incremento de 3,9 millones de euros presupuestado para las encomiendas de gestión, que han pasado de 2 a 5,9 millones de euros, y ha ironizado con que «a la Dirección General de la PAC no habrá ido al trenecito».