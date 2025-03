«Los arroceros estamos en peligro de extinción»

El sector arrocero en Extremadura alerta de los peligros que acechan al cultivo y que, sostienen, ponen en peligro su continuidad en zonas como las ... Vegas del Guadiana. Jesús Manuel Calderón, representante de la plataforma del sector arrocero de la región, desgrana cuáles son las principales amenazas tras una campaña marcada por la sequía.

–Hablan en primer lugar de una falta de rentabilidad.

–Desde la plataforma reivindicamos que el precio del arroz tiene que estar por encima de los 600 euros por tonelada. No obstante, en un lineal de supermercado el precio está entre 1,30 o 1,50 euros; así, los comerciales tienen suficiente ganancia como para pagarnos esa cantidad. No podemos renunciar a ese precio cuando los costes de producción se han visto incrementados.

–El agua es otra de las cuestiones abordadas en la última reunión de la plataforma.

–Queremos salvaguardar nuestra imagen después de que se nos acuse de ser los que mayor consumo de agua tenemos, porque no es así. El arroz consume igual que cualquier otro cultivo estacional como puede ser un tomate o un maíz, incluso, ahorramos más agua que un almendro en superintensivo. Los arroceros hacemos buenas prácticas como puede ser la siembra en seco, con este sistema y sin desaguar las eras como se hacía antiguamente se crea un ahorro hídrico muy importante. Somos el único cultivo que venimos de una sequía y valoramos mucho el agua. Estamos muy agradecidos por la buena gestión y el reparto de agua que se ha hecho este año por la concienciación de los agricultores y también por la labor de los guardacanales, capataces y la directiva del Canal de Orellana.

–También preocupa que se pueda favorecer la entrada de arroz procedente de Asia.

–Bruselas plantea multiplicar hasta por nueve el umbral de tolerancia del Triciclazol, con el objetivo de favorecer la entrada de más arroz procedente de Asia, especialmente de la India, que acumulan retenciones de mercancía en las fronteras europeas por exceder dicho límite. Se trata de una sustancia que se utiliza para tratar la Pyricularia, enfermedad fúngica que provoca grandes pérdidas de producción y de difícil control con las materias activas autorizadas. El Triciclazol es una sustancia prohibida para nosotros mientras se aumenta su tolerancia en arroz de fuera de la UE. Nosotros cultivamos calidad con una trazabilidad que nos viene impuesta por Europa y allí la trazabilidad es muy dudosa. A esto hay que añadir que partimos de una situación de inferioridad porque allí la mano de obra es mucho más barata; aquí las condiciones del trabajador son otras, como debe ser.

–La plataforma también muestra su desacuerdo con las ayudas a tomateros y arroceros.

–No entendemos que se acuerde que un tomatero perciba 456 euros por hectárea de barbecho referenciada a la campaña 2021 y un arrocero 205 euros; cuando dejar en barbecho una hectárea de tomate y una de arroz supone que las dos van a producir lo mismo, es decir, cero. A nosotros nos obligaron a no cultivar y a no producir nada, mientras que el tomatero sí pudo cultivar; entonces, lo que pedimos es criterio ante la Administración, sin ir en contra de ningún sector.

–¿Qué supone este cúmulo de circunstancias?

–Que estamos en peligro de extinción. Como nuestro producto no valga, no será rentable y hay muchos pueblos enteros que viven de este cultivo que serán abandonados. Si no es rentable, los arroceros tendremos que buscarnos otro modo de vida. La situación ya es insostenible. Todos los negocios tienen unos costes y después deben tener un tanto por ciento de rentabilidad, si no lo hay, no es negocio.