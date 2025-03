«En 33 años ha habido muchos cambios en la fábrica»

Francisco González ha trabajado más de la mitad de su vida en Cetarsa. 33 años de los 63 que tenía cuando se jubiló el pasado ... mes de julio. Eso es fidelidad por ambas partes.

–¿Qué labores ha desempeñado en su prolongada estancia en la empresa tabaquera?

–Como la mayoría de los que entramos al principio, realicé todo tipo de trabajos. Ya sea barrer, descargar el tabaco de los camiones y tractores, carretillero, hacer cajas, etc... Cuando se realizó el cambio de la Agencia del Tabaco a Cetarsa, algunos trabajadores se marcharon y quedaron libres varias plazas de la fábrica, como la de operador de calderas, y como yo tenía experiencia en una fábrica de conservas me la ofrecieron y entré fijo en mantenimiento. Como la fábrica fue creciendo, las necesidades de personal en mantenimiento fueron aumentando y junto con los cursos de formación y la experiencia me dieron la oportunidad de mejorar en el puesto de trabajo pasando por operario, ayudante de mantenimiento, oficial de primera y terminando como supervisor.

–¿Cuáles han sido los cambios más significativos que se han producido en la instalación en estos años?

–Principalmente en mejoras tecnológicas y de organización que facilitan el trabajo físico y la seguridad de los trabajadores, evitando que con el tiempo puedan producirse secuelas físicas. Son muchos los cambios y mejoras en la fábrica, lo que supone un avance importante de los procesos de producción, organización y seguridad de Cetarsa.

–¿Cómo fue su último día?

–Intenté que fuera un día normal porque no me gustan las despedidas, si no un hasta luego, ya que a la mayoría de compañeros los veo asiduamente.

–¿Qué importancia social y económica tiene el cultivo de tabaco en Talayuela y en la zona?

–Es la vida de la mayoría de familias de una gran zona como es la Vera y el Campo Arañuelo, directa e indirectamente. Difícilmente podremos tener una estabilidad sin el tabaco, ya que es el motor de miles de familias.

–¿Cómo calificaría la calidad del tabaco que se produce aquí?

–Está claro que es de muy buena calidad, puesto que son muchos millones de kilos los que se producen y todos se venden por todo el mundo y a las grandes multinacionales.

–El sector vive momentos difíciles por diferentes motivos...

–Son muchos años los que el tabaco lleva sufriendo ataques desde multitud de estamentos y con diferentes argumentos. Cierto es que el exceso es malo, como todo en la vida. Pero como lo son también los excesos de sal, azúcar, grasa o alcohol y no tienen tantos ataques.

–Ya está jubilado y ¿ahora...?

–En la actualidad soy concejal de Cultura y Deporte de Talayuela y me ocupa mucho tiempo junto con otras actividades municipales, ya que también formo parte del grupo de Protección Civil. Además, diariamente me gusta andar por el pinar y la dehesa para disfrutar del entorno tan maravilloso que tenemos. Y siempre con mi cámara de fotos, que es una de mis grandes aficiones para publicarlas después en redes sociales para aquellas personas que no puedan visitar dichos lugares y que también lo puedan ver y disfrutar.