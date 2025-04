La oliva, al límite

Comenta Compartir

El aceite de oliva ha experimentado una espectacular subida de precio en el último año, tanto en origen como en consumo, donde en los lineales ... ya ha superado los nueve euros por litro, en el caso del virgen extra. Una situación que perjudica notablemente al consumidor, pero también a los productores, que no se pueden aprovechar de esta situación excepcional de precios, porque no compensan la baja producción prevista para esta campaña. Lo más preocupante es que esta reducida cosecha de aceituna se une a la del pasado año, donde ya se obtuvo una de las peores producciones de las últimas décadas, lo que dio lugar a algo más de 650.000 toneladas de aceites. Una situación que ha roto la habitual vecería de este cultivo, donde tradicionalmente alternan los años de alta y baja producción. Ahora solo queda esperar que vuelvan las lluvias y esto permita mejorar el calibre y calidad de la aceituna que queda, de tal manera que se pueda paliar la baja fructificación y se avance hacia a una situación menos crítica. El principal motivo, al igual que en la anterior campaña, ha sido la extrema sequía. Ahora, las elevadas temperaturas y las recurrentes olas de calor tampoco van a ayudar y, crucemos los dedos, esperemos que no tenga continuidad por tercer año consecutivo, porque nos llevaría a un escenario dramático, inexplorado hasta la fecha.

Al final, tanto en este cultivo como en otros muchos, todo pasa por el agua, un bien escaso, cada vez más limitado, que necesita de una política de Estado que garantice una óptima captación, redistribución y uso de este recurso. Para ello, los políticos, técnicos y productores tienen que trabajar juntos y remar en la misma dirección, algo que no puede suceder si los primeros no dan prioridad a una cuestión que no solo afecta al aceite de oliva y a los productores, sino a toda la economía nacional y al bienestar de una gran mayoría de los ciudadanos. Trasvases, desaladoras, infraestructuras de riego, gestión pública y privada, tecnología... todo ello debería solucionar un problema limitante que ya no debe ser considerado como coyuntural, sino estructural. Será interesante ver cómo se plantea y lo que se concluye en el próximo congreso mundial del aceite de oliva que se celebrará en Madrid en junio de 2024. En el caso del consumo, este repunte histórico de los precios del aceite de oliva, con una subida interanual que ya se acerca al 40%, ha supuesto una importante caída de la demanda. Tanto el consumo interno como las exportaciones se han reducido alrededor del 36% con respecto a la última campaña, según datos de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA). Además, su principal sustitutivo, el aceite de girasol, se encuentra ahora amenazado por la evolución del conflicto ucraniano y la posición rusa de restringir las exportaciones desde los puertos de Ucrania. Esto ha llevado a un importante repunte de los precios de los aceites de semilla en las últimas semanas, si bien es cierto que en este caso viene de una normalización previa, tras el radical incremento que se produjo al comienzo del conflicto. Hay que recordar que los aceites de semilla se abarataron un 20% en el primer semestre del año, aunque sus ventas solo crecieron algo más del 1% con respecto al mismo periodo de 2022. En todo caso, el consumo de aceite de oliva está muy arraigado en nuestro país, por cultura histórica y por salud, y a poco que los precios se recuperen, aunque sea parcialmente, la evolución del consumo revertirá. Algo necesario, no solo por el sector, sino por el bienestar y la salud de las personas, que necesitan de su consumo regular, como elemento esencial de la beneficiosa dieta mediterránea.

