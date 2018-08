«Si alguien quiere un buen semental para carne, debe comprar un charolés» Diego posa junto a un ejemplar de charolés. :: J. S. Diego Guerrero Ganadero Lleva 40 años trabajando desde la Asociación de Criadores para mejorar la raza charolesa, que según él, por ahora goza de buena salud JAVIER SÁNCHEZ Viernes, 17 agosto 2018, 08:49

Trujillo. Buen conocedor del mundo ganadero y, sobre todo, del vacuno. Diego Guerrero lleva 40 años trabajando para la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España. Hace 14, se hizo cargo de la secretaría ejecutiva, lo que le convierte en uno de los principales responsables de una entidad que está formada por 150 ganaderías de toda España.

-Desde su experiencia, ¿cómo ha evolucionado este colectivo?

-Son 40 años en esta casa y he visto cómo se ha trabajado. Te puedo decir cómo se empezó, cuando nos entregaron los libros genealógicos del Ministerio y qué animales conseguíamos fabricar. No digo que eran peores pero sí tenían otro formato. Eran extraordinariamente buenos para esa época. De forma progresiva, hemos ido trabajando para tener animales mejores, de más calidad, en cuanto a la genética se refiere y morfológicamente hablando. Gracias a esa labor, se ha conseguido que el charolés no dé problemas de partos.

-¿Ya está solucionado ese problema?

-Teníamos un sambenito colgado de que el charolés daba problemas en el parto y así era. No obstante, los ganaderos y los técnicos nos hemos ido preocupando durante estos años para evitarlos. Se puede decir que está conseguido.

-¿Qué importancia tiene una asociación como la de charolés?

-Tiene una importancia vital. Una asociación, siempre que tenga su autonomía para hacer cosas y que pueda facilitar a los ganaderos su labor, es de vital importancia. La nuestra funciona muy bien y tenemos una baraja de ganaderos amplia a nivel nacional, con unas ganaderías espectacularmente buenas, tanto genética, como morfológicamente. Es consecuencia del asesoramiento que damos desde la asociación y también de las inversiones que realizan los ganaderos para encontrar animales genéticamente buenos.

-¿Cuál es el papel de la asociación?

-Todo ganadero que tiene raza charolesa pura inscrita por un libro genealógico pertenece a la asociación. Nosotros ofrecemos un asesoramiento técnico, una ayuda, una colaboración. Hacemos nuestros los problemas que pueden tener los ganaderos para dar soluciones. También nos dedicamos a la llevanza del libro genealógico para la mejora de la raza en el ámbito nacional. Además de esta labor, se organizan eventos como exposiciones y ferias.

-¿Es difícil mantener una raza pura como la charolesa?

-Esto es como cualquier otra raza. Son vacas que están en régimen extensivo o semiextensivo. No requiere ningún esfuerzo más, sino el cuidado de cualquier animal. Además, el supuesto esfuerzo de llevar el control de los animales en el libro genealógico, la Administración obliga a que la semana que nazca un ternero, tiene que ser declarado. La diferencia está en que, en el libro genealógico, hacemos la inscripción del animal, sin adjudicarle ningún tipo de registro. A continuación, nos desplazamos al campo con el ganadero, para enseñar el nacimiento. Comprobamos que son puros, la parternidad y la maternidad y vemos que no tienen taras. A partir de ahí, se incorporan a un registro de nacimiento. Cuando tienen 18 meses las hembras o más de 14 meses los machos, volvemos al campo para hacer las calificaciones para incidir en el registro definitivo y emitir la carta de registro definitivo con su padre y su madre, sus abuelos y bisabuelos.

-¿Qué salud tiene el charolés?

-Es una raza que está en ascenso, cada año se inscriben nuevas ganaderías, aunque también desaparecen. Está por casi toda la geografía nacional, menos la zona del Levante.

-¿Por dónde pasa el futuro?

-Hasta que no se descubra otra raza mejor para comer carne, el futuro está garantizado. La raza siempre ha estado y siempre estará ahí. Si alguien quiere comprar un buen semental para producir carne, debe comprar un charolés. No desprestigio a ninguna raza, porque las hay muy buenas, con muy buenas características en carne. Pero el número uno es el charolés.